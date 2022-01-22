44 ملياراً مكاسب الأسهم في أسبوع تفاؤلاً بنتائج الشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 44.4 مليار درهم وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية.



وارتفع سوق دبي بنسبة 0.25% ليغلق عند 3209 نقاط مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 3.3% ليصل إلى 8705 نقاط بدافع من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والاستثمار.



واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 8.6 مليارات درهم، منها 6.98 مليارات درهم في أبوظبي و1.6 مليار درهم في دبي. وجرى تداول 1.78 مليار درهم، موزعة بواقع 1.04 مليار في أبوظبي و744.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 54.8 ألف صفقة.



وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: شهدت أسواق الإمارات أداء إيجابياً الأسبوع الماضي نتيجة الثقة الكبيرة بالاقتصاد الإماراتي وأساسيات أسواق المال المحلية، الأمر الذي شجع على اقتناص الفرص المتاحة بالتزامن مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها السنوية.



وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ 7 سنوات، كان له أثر إيجابي على معنويات المتداولين في أسواق الأسهم، مشيراً إلى أن أنظار المستثمرين في أسواق الإمارات تتجه حالياً إلى الأرباح عن السنة المالية 2021، والتي من المتوقع لها أن تكون جيدة مقارنة بالعام 2020 بعد معاودة فتح الأنشطة التجارية، الأمر الذي سيكون حافزاً في الفترة القادمة.





سوق دبي





عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.15% علي وقع مكاسب «دبي الإسلامي» 0.36% و«الإمارات دبي الوطني» 2.6% فيما انخفض «أملاك» 3.96% و«جي إف إتش» 1.5%، وزاد قطاع النقل 0.82% بعد صعود «أرامكس» 1.7% و«الخليج للملاحة» 0.9% فيما استقر «العربية للطيران».



ونما قطاع الاستثمار 1.98% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 6.4% فيما تراجع «سوق دبي المالي» 4.98% و«شعاع كابيتال» 0.15%، وتراجع قطاع العقار 2.11% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.6% و«ديار» 2% و«الاتحاد العقارية» 1.85% فيما استقر «داماك» و«إعمار للتطوير».



وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 480.6 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 214.2 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 202.4 مليون درهم. وتصدر «الإمارات للمرطبات» الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.46%، تلاه «دبي للاستثمار» 6.4%، فيما كان «الاسكندنافية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.9%، تلاه «الأغذية المتحدة» 8.7%، ثم «الفردوس القابضة» 8.7%.



واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنين نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 99.7 مليون درهم، منها 37 مليون درهم للأجانب و62.6 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 99.7 مليوناً، موزعة بواقع 10.75 ملايين درهم للعرب و88.95 مليوناً درهم للخليجيين.





سوق أبوظبي





ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 4.96%، بينما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.43% و«أبوظبي التجاري» 0.22%. وصعد قطاع الاستثمار مع نمو «العالمية القابضة» 1.71% و«إشراق» 2% و«الواحة كابيتال» 2.5% بينما انخفض «ألفا ظبي» 0.32% واستقرار «ملتيبلاي». وزاد قطاع الاتصالات. وتفاوت أداء أسهم الطاقة، وعلى صعيد أسهم العقار، انخفض «رأس الخيمة العقارية» 3.26% فيما استقر «الدار».



وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 1.7 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.6 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.37 مليار درهم، وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 10.4%، تلاه «القدرة القابضة» 8.1%، ثم «الشارقة للتأمين» 7.7%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%، تلاه «رأس الخيمة للدواجن» 9.8%، ثم «المؤسسة الوطنية للسياحة» 8.9%.



واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 227.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 227.9 مليون درهم، منها 27.47 مليون درهم للعرب و16 مليون درهم للخليجيين و184.34 مليون درهم للمواطنين.





الاستثمار المؤسسي





تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 207.8 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 225.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 225.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 207.8 ملايين.







إفصاحات



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