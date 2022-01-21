«دبليو كابيتال» تعلن الفائز الخامس لـسحب 100 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الوساطة العقارية دبليو كابيتال، عن الفائز بالسحب الخامس على جائزة تبلغ قيمتها 100 ألف درهم، وهي المواطنة شيماء مصدق أحمد.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال للوساطة العقارية: «يسعدنا مواصلة عروضنا الترويجية الجاذبة للعملاء ونحن في بداية عام جديد نتوقع استمرار انتعاش السوق العقارية في دبي».

وأفاد الزرعوني، أن إجمالي السحوبات التي نظمتها شركة «دبليو كابيتال» وصلت إلى 1.4 مليون درهم، تضمنت السحب على شقة قيمتها 450 ألف درهم، كذلك السحب على 3 سيارات قيمة الواحدة 150 ألف درهم، بالإضافة إلى السحب الأخير على 5 جوائز بقيمة إجمالية 500 ألف درهم.

وأوضح وليد الزرعوني أن عملية السحب تمت بحضور موظف دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مع الالتزام بكافة الاشتراطات المطلوبة في تنظيم السحب، مشيراً إلى أن مثل هذه العروض والجوائز تعد إحدى وسائل شركات القطاع الخاص في تنشيط مبيعات العقارات وجذب العملاء لزيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق.

وأطلقت «دبليو كابيتال» في مارس 2021، 5 جوائز بقيمة 100 ألف درهم في كل مرة، بقيمة إجمالية 500 ألف درهم وتعد الجائزة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدمها شركة تعمل في الوساطة العقارية.

وهذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يفوز بالجائزة من مواطني الإمارات، حيث فازت مواطنة في السحب الرابع الذي تنظمه خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 29 أكتوبر 2021 كما فاز المواطن الإماراتي مبارك الدرمكي في السحب الثالث من 1 يوليو إلى 29 أغسطس، وسبقه الشاب هزاع الحوسني في السحب الثاني عن الفترة من 1 مايو حتى 29 يونيو 2021، فيما فازت إماراتية في السحب الأول الذي نظم من 1 مارس إلى 29 أبريل 2021.

وقال الزرعوني، إن «دبليو كابيتال» تحرص على التسويق لكبرى العلامات العقارية الأبرز في الإمارات وتزيد من الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين النهائيين، كما تسوق لجميع الفئات العقارية، بدءاً من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، وصولاً إلى المشروعات والمجمعات الفاخرة.

وأكد أن دبي شهد عاماً قياسياً في المبيعات العقارية ويعد الأفضل في تاريخها من حيث القيمة، مشيراً إلى أن الإمارة رغم ذلك لا تزال عامرة بالفرص الجيدة ومؤشر أسعار العقارات مرشح لمزيد من الارتفاع العام الحالي.

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