غرفة الفجيرة تطلق الدورة الثانية من برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الدورة الثانية من برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال، بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، وباعتماد جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي نفذتها الغرفة وتم خلالها تخريج عشرين مشتركاً في البرنامج.

وقال سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: «يستهدف البرنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التخصصية والمساقات المطروحة في البرنامج، وإننا في غرفة الفجيرة نسعى إلى تشجيع الشباب من رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة، وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية».

وأوضح أنه تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للغرفة. وسيكون هناك ورشة تعريفية عن البرنامج والمساقات المدرجة، وذلك في مقر الغرفة حضورياً للمسجلين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يناير الجاري، وتحديد الفترة الزمنية لبرنامج الدبلوم خلال فبراير القادم، بالتنسيق مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز