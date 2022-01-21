اقتصادية رأس الخيمة تعزز الوعي البيئي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نفذ فريق الاستدامة المؤسسية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مبادرة جمع المخلفات البلاستيكية من العبوات الفارغة بمشاركة 70 موظفاً من موظفي الدائرة. يأتي ذلك في إطار المبادرات الصديقة للبيئة التي تتبناها الدائرة بهدف الحفاظ على بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتعزيز الوعي البيئي لدى موظفيها.

وقال سامي الرباح قائد الفريق، إنّ المبادرة نجحت في جمع 12500 عبوة فارغة من البلاستيك، تم تسليمها إلى إحدى شركات المياه في الإمارة لإعادة تدويرها، مؤكداً أنّ المبادرة ستستمر بمرحلتها الثانية خلال العام الجاري لتعزيز أهمية الجانب البيئي، إلى جانب العديد من المبادرات التي ينفذها الفريق سنوياً مثل تنظيف البر، والشواطئ، وحملات ترشيد الطاقة والاستهلاك، والتبرع بالمستلزمات الشخصية لأجل تدويرها بيئياً.

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