108 سيدات أعمال حصلن على رخصة «بدايات» بعجمان في 2021

المصدر: عجمان- البيان

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حصلت 108 سيدات أعمال على رخصة «بدايات» في عجمان خلال 2021. ووقع مجلس سيدات أعمال عجمان خلال العام الماضي 16 اتفاقية ومذكرة تعاون بهدف توسيع دائرة الشراكات وتوفير باقات خدمية متنوعة تضمن نمو أعمال ومشاريع سيدات الأعمال عضوات المجلس.

واستهدفت هذه الشراكات إيجاد قنوات تسويقية فعالة ومبتكرة لمنتجات صاحبات المشاريع وتنظيم دورات وورش عمل متخصصة تدعم تنمية المهارات والقدرات إلى جانب توفير الاستشارات وغيرها من الخدمات.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بتنوع مشاريع رائدات وسيدات الأعمال، ومساهماتهن الواضحة في الاقتصاد المحلي، لافتة إلى الدور الحيوي للمؤسسات المعنية بتمكين صاحبات المشاريع بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة، عبر توفير البرامج الداعمة للخدمات والمبادرات الرائدة وتواكب أنشطتهن المتنوعة، إلى جانب تنفيذ الدورات وورش العمل العملية والنظرية المتخصصة والمعنية بالتدريب والاستشارات والتسويق والإدارة والجودة بهدف تعزيز تنافسية مشاريع ومنتجات سيدات الأعمال.

وأوضحت أن المجلس أطلق عدداً من المبادرات في 2021، أبرزها مبادرة رفوف والمعنية بتوفير منافذ لبيع منتجات عضوات المجلس المشاركات في المبادرة، حيث تم توفير محل دائم في مقر مركز عجمان لريادة الأعمال، إلى جانب منفذ بيع في جمعية أسواق عجمان التعاونية ومطعم ليوارة الشعبي، إضافة إلى مشاركة المبادرة في المناسبات الوطنية. كما نفذ المجلس مبادرة «ريوقي» بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، ومبادرة «ازرع واحصد» الهادفة إلى تشجيع السيدات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من البيوت البلاستيكية للزراعة مع تمديدات الري.

ونظم المجلس 4 ملتقيات استفاد منها 332 سيدة ورائدة أعمال، حيث تم تنظيم ملتقى الشركاء 5525 بهدف تعزيز الشراكات واستعراض المشاريع والمبادرات الداعمة لصاحبات المشاريع، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المجلس وشركائه الاستراتيجيين. كما نظم المجلس ملتقى مسرعات الأعمال بهدف توثيق الروابط بين أصحاب المنصات الإلكترونية وتوفير قناة لتعزيز التعاون والشراكات وتشجيع أصحاب المشاريع على الاستفادة من المنصات والتقنيات التسويقية المتاحة لتطوير ونمو أعمالهم، كذلك نظم ملتقى الاقتصاد الأسري «أسرتي منتجة» بهدف دعم المشاريع الصغيرة، وملتقى «ريادة الأعمال والخمسون عاماً المقبلة» تحت شعار «فرص.. تواصل.. استدامة» بهدف استعراض الفرص المتاحة في مجال ريادة الأعمال، واستشراف مستقبل مشاريع رواد الأعمال ومناقشة سبل استدامتها.

واستقبل المجلس 23 زيارة من الجهات الحكومية والخاصة لبحث التعاون والشراكة واستعراض برامج وخطط المجلس المستقبلية وما يضمه مركز عجمان لريادة الأعمال والمعرض الدائم وما يوفره من خدمات لرواد ورائدات الأعمال.

وقام المجلس بـ 5 زيارات واجتماعات في إكسبو 2020 دبي، إلى جانب زيارة المشروع الوطني «مزرعة الحي» للاطلاع على التجربة والتنسيق بشأن تنظيم الدورات التدريبية للسيدات في المجال الزراعي، وكذلك زيارة المركز الدولي للزراعة الملحية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على برامج ومشاريع المركز.

ونفذ المجلس 9 ورش تدريبية بهدف تنويع معارف وخبرات عضواته وصاحبات المشاريع، كما شارك المجلس في مؤتمر رائدات القمة تحت شعار «رائدات يصنعن المجد»، إلى جانب زيارة مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية ومركز الجسرة لحرفيين في مملكة البحرين بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات وبحث الشراكات وتبادل الخبرات.

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