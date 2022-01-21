ديم للتمويل وماستركارد تطلقان بطاقة «وورلد كاش باك» الائتمانية المحدودة الإصدار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة ديم للتمويل وماستركارد إطلاق بطاقة اليوبيل الذهبي وورلد كاش باك الائتمانية المحدودة الإصدار. وجاء إصدار البطاقة احتفاءً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، والأهداف الطموحة التي تسعى إلى تحقيقها خلال الأعوام الخمسين القادمة.

وسيتم دعم بطاقة بطاقة «وورلد كاش باك» الائتمانية المحدودة الإصدار بتقنية ماستركارد المبتكرة والآمنة، والتي تتميز بإمكانياتها اللاتلامسية التي تتيح للعملاء إجراء معاملات سلسة وآمنة. كما تقدم البطاقة مجموعة واسعة من المزايا بما في ذلك ما يصل إلى 10٪ استرجاعاً نقدياً على مشتريات الفنادق والرحلات الجوية والترفيه، وخدمات مجانية لصف السيارات وعروض خاصة على المطاعم.

وقال شيام ساشيتال، المدير المالي والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ديم للتمويل: "يسعدنا تقديم هذه البطاقة الائتمانية المحدودة الإصدار لسكان الإمارات التي تحتفي بحدث هام في تاريخ هذا البلد العظيم. ومع انطلاق مسيرة النمو والازدهار نحو الخمسين عاماً القادمة، يسرنا أن نزود عملاءنا بتطبيق رقمي سلس يوفر لهم تجربة مميزة، حيث تعد بطاقة اليوبيل الذهبي وورلد كاش الائتمانية المحدودة الإصدار، منتجاً يلبي متطلبات السفر للعملاء من خلال السماح لهم بكسب واسترداد المزيد من النقاط عند الإنفاق لتحسين تجربة سفرهم.

وقال جيرش ناندا، مدير منطقة الإمارات وباكستان، ماستركارد: مع احتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي، تظل ماستركارد ملتزمة بجلب أفضل الابتكارات وتقنيات الدفع لسكانها. ويعد تعاوننا مع ديم للتمويل تأكيداً على هذا الالتزام، حيث سنوفر لحاملي البطاقات مزايا وامتيازات تنافسية مصممة لتلبية احتياجاتهم الخاصة. يسعدنا الاحتفال بالرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات ودعمها مع شركائنا وحاملي البطاقات وجميع المقيمين في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز