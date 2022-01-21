4.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تواصل عقارات دبي أداءها القوي الذي برز بقوة مع الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما أكدته تقارير شركات الاستشارات العقارية الدولية.

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.1 مليارات درهم، حيث تم تسجيل 1346 مبايعة بقيمة 3.33 مليارات درهم، منها 287 مبايعة للأراضي بقيمة 1.08 مليار درهم و1059 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة التي تصدرت أيضاً المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 222 مبايعة بقيمة 627 مليون درهم.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 87 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 152 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 292 مليون درهم والثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 696.14 مليون درهم منها 54 رهن أراضٍ بقيمة 182 مليون درهم و532 رهن فلل وشقق بقيمة 514.14 مليون درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 90 مليون درهم، ورهن في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 66 مليون درهم. وتم تسجيل 60 هبة بقيمة 143.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 26 مليون درهم.

وبلغت قيمة تصرفات الجمعة 791 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 182 مبايعة بقيمة 708.68 ملايين درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 411.26 مليون درهم و139 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 297.42 مليون درهم.

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