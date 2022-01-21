«طيران الإمارات» تستأنف التشغيل إلى جميع وجهاتها الأمريكية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وبوينج إشعارات رسمية ترفع القيود على عمليات الطيران، ما يمكّن طيران الإمارات من استعادة العمليات المنتظمة بالكامل إلى جميع وجهاتها في الولايات المتحدة بأمان بحلول غد السبت. يأتي ذلك بعد تأخير مشغلي الاتصالات موعد نشر شبكات 5G حول المطارات في الولايات المتحدة.

واعتباراً من اليوم، ستستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها بطائرات بوينج 777 إلى شيكاغو ودالاس فورت وورث وميامي ونيوارك وأورلاندو وسياتل. كما أن خدمات طيران الإمارات إلى لوس أنجليس ونيويورك جيه اف كيه وواشنطن العاصمة لم تتوقف. وستعود الرحلات إلى بوسطن وهيوستن وسان فرانسيسكو، التي استخدمت عليها الناقلة طائرات A380 مؤقتاً يومي 20 و21 يناير، إلى العمل بطائرات بوينج 777 اعتباراً من السبت.

وتشغل طيران الإمارات أيضاً طائرات شحن طراز بوينج 777 إلى شيكاغو وهيوستن ولوس أنجليس وكولومبوس وأغواديلا، لنقل الصادرات والبضائع الأساسية، مثل الأغذية والأدوية الضرورية.

وكانت طيران الإمارات علّقت رحلاتها إلى وجهات أمريكية معينة بناءً على إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وتوصيات بوينج بسبب التداخل المحتمل بين هوائيات 5G وأنظمة الطائرات، وذلك حرصاً على سلامة العمليات التي لها الأولوية القصوى.

ورغم أن طيران الإمارات كانت على دراية بالتداخل المحتمل بين أنظمة الطائرات وترددات شبكات الجيل الخامس المنتشرة بالقرب من بعض المطارات الأمريكية، إلا أن المعلومات الكاملة حول حجم وطبيعة التداخل على أنظمة الطائرات الحساسة والتأثير المحتمل والتهديد الذي قد تتعرض له عمليات الطيران في سيناريوهات معينة، بما في ذلك الهبوط في ظروف ضعف الرؤية، لم تُوضّح إلا قبل وقت قصير من نشر أنظمة 5G. وبعد تقييم المخاطر المحتملة على أمن وسلامة العمليات، واستشارة شركة بوينج، قررت طيران الإمارات في 19 يناير، وعلى الفور، تعليق رحلات الركاب التي تعمل بطائراتها من طراز بوينج 777.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: نعتذر عن الإزعاج الذي تسبب فيه تعطل العمليات مؤقتاً لعملائنا من وإلى بعض الوجهات في الولايات المتحدة. ونحن نضع السلامة دوماً على رأس أولوياتنا، ولن نخاطر أبداً في هذا الأمر. ورغم ترحيبنا بالتطورات الأخيرة، التي تمكننا من استئناف روابط النقل الأساسية إلى الولايات المتحدة لخدمة المسافرين وعملاء الشحن، إلا أننا ندرك جيداً أيضاً أن هذا إرجاء مؤقت، وأن الحل طويل الأمد مطلوب، وسنواصل العمل مع مصنعي الطائرات والجهات التنظيمية المعنية لضمان استمرار عملياتنا بأمان تام.

وأضاف: نشكر عملاءنا على صبرهم وتفهمهم، كما نقدر عالياً جهود فرقنا وشركائنا، الذين واصلوا العمل على مدار الساعة لتقليل التأثير على العملاء، ومساعدتنا على استئناف خدماتنا بسرعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز