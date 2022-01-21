تعاون بين المصرفين المركزيين الإماراتي واليمني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بحث معالي خالد بالعمى محافظ المصرف المركزي خلال اجتماع في أبوظبي مع أحمد سعيد محافظ البنك المركزي اليمني علاقات التعاون بين الإمارات والجمهورية اليمنية.

وناقش الطرفان آليات تعزيز العلاقات الثنائية بمجال الإشراف والرقابة وتبادل المعرفة وتدريب الكوادر، إضافة إلى نقل الخبرات في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأكد الجانبان أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي اليمني لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية.

وقال خالد بالعمى: ندعم تعزيز التعاون مع البنك المركزي اليمني في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما نقل الخبرة والمعرفة لتطوير العمل المالي والمصرفي باليمن الشقيق.

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