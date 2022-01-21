إنفاق الإمارات الاستهلاكي يتجاوز ما قبل الجائحة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت «نتورك إنترناشيونال» تعافي الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات بالكامل، متجاوزاً مستوياته قبل جائحة كورونا. وأعلنت الشركة نمو إيرادات الربع الرابع 2021 بنسبة 30% على أساس سنوي نتيجة تحسّن مستوى الإنفاق في الإمارات.

وقالت الشركة، إنّ إيرادات 2021 تتجاوز توقعات السوق، مع احتمال تخطي الأرباح الأساسية (قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء) للتوقعات أيضاً، مشيرة إلى أن الربع يمثل أقوى ربع في العام من حيث الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المباشرة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث وصل إلى أعلى من مستوياته قبل تفشي الجائحة مدفوعاً بالأنشطة الموسمية والأحداث الرياضية الكبرى وإكسبو 2020 دبي. وفاق النمو السنوي في الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات الدولية المباشرة الضعف في الربع الرابع من عام 2021، مع انتعاش حركة السياحة الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتم تسجيل عدد قياسي في التعاقدات التجارية الجديدة في الربع الرابع، ضمت العديد من الفنادق مثل دبل تري هيلتون ياس بيتش ريزيدنس، وكورتيارد باي ماريوت - بمنطقة الجداف. وأكدت الشركة المضي قدماً في دخول سوق السعودية وفق المسار المنشود مع التوقيع مع عميل جديد وتسجيل مجموعة جيدة من الالتزامات من العملاء المحتملين. وواصلت مجموعة DPO التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً في أفريقيا نموها القوي، مع نمو الحجم الإجمالي لمعالجة المدفوعات المباشرة للربع الرابع 2021 بنسبة 40% على أساس سنوي وزيادة الإيرادات 29%.

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