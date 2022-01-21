حمدان بن محمد مرحِّباً بزوار دبي: حيّاكم في داركم

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارة تبوأت الوجهة الأفضل تصنيفاً عالمياً ضمن جوائز اختيار المسافرين لعام 2022 من «تريب أدفايزر».

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» أمس: «دبي.. المرتبة الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين بحسب موقع تريب أدفايزر.. حياكم في داركم». وأضاف سموه: «دبي الوجهة الأفضل تصنيفاً في العالم في جوائز اختيار المسافرين لعام 2022 من تريب أدفايزر.. بيتنا سيكون لك دائماً».

وحلت دبي كأبرز الوجهات الشهيرة الأكثر تفضيلاً للمسافرين لعام 2022 ضمن قائمة «تريب أدفايزر»، واحتلت المرتبة الأولى على مستوى الوجهات الأكثر شعبية في العالم، متفوقة على مدن أوروبية عريقة مثل لندن التي جاءت ثانية، وروما سادسة وباريس تاسعة. كما حلت دبي في صدارة الوجهات لعشاق أجواء المدن. وجاءت لائحة «تريب أدفايزر»، إحدى أكبر شركات حجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت، كتكريم لتلك الوجهات المفضلة للمسافرين في أنحاء العالم، على رأسها دبي.

واستند التصنيف إلى جودة وحجم مراجعات المسافرين على المنصة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2020 إلى 31 أكتوبر 2021 لاختيارهم الوجهات التي تواصل تقديم أفضل تجربة شاملة للمسافرين. وحسب قائمة «ترافيل أدفايزر»، جاءت دبي كوجهة أولى لعشاق المدن، وإيطاليا كوجهة محببة لعشاق الأطعمة والمذاقات، وكوستاريكا لعشاق الهواء الطلق.

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