170 ملياراً تجارة أبوظبي غير النفطية في 10 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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ارتفعت تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية إلى 169.85 مليار درهم خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بزيادة 1% مقارنة بنحو 168.09 ملياراً خلال الفترة نفسها من 2020، وفق مركز إحصاء أبوظبي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، تعد قيمة تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية المسجلة خلال أكتوبر الماضي والبالغ قيمتها 21.4 مليار درهم هي الأعلى على مدار 22 شهراً من يناير 2020 وحتى أكتوبر 2021.

وأوضح مركز إحصاء أبوظبي أن انتعاش التجارة يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية 2.4 % إلى 63.4 مليار درهم خلال العشرة شهور الأولى من 2021 مقابل 61.9 ملياراً خلال 2020.

وأوضح ارتفاع قيمة المعاد تصديره 6.9% إلى 31.2 مليار درهم العام الماضي مقابل 29.2 ملياراً خلال 2020، بينما انخفضت الواردات السلعية 2.2% إلى 75.3 مليار درهم في 2021، مقابل 76.9 ملياراً في 2020.

وشكلت الواردات السلعية غير النفطية 45.5% من تجارة أبوظبي خلال 10 شهور بينما شكلت الصادرات غير النفطية 35.5% من حجم التجارة في حين شكل المعاد تصديره 19%.

وتصدرت السلع غير النفطية في تجارة أبوظبي خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بـ 95.1 مليار درهم تليها معدات النقل بقيمة 21 مليار درهم يليها السلع الإنتاجية ما عدا معدات النقل بقيمة 20 مليار درهم.

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