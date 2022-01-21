«القابضة» تنقل 22 % في «أرامكس» إلى «أبوظبي للموانئ»

المصدر: أبوظبي - رويترز

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قالت شركة «أرامكس»: إن شركة «القابضة» المملوكة لحكومة أبوظبي نقلت حصة 22.32% في شركة خدمات الشحن، التي استحوذت عليها في 2020 إلى أبوظبي للموانئ، وهي شركة أخرى في محفظتها.

كانت «القابضة» قد ذكرت في سبتمبر 2020 أنها اشترت حصة تبلغ نحو 22% في أرامكس، التي تتخذ من دبي مقراً، وذكرت أن الصفقة تمت عبر شركة ألفا أوريكس ليميتد التابعة لها. وقالت أرامكس في إفصاح للبورصة، أول من أمس، «قامت شركة أوريكس ليميتد بتحويل أسهم تمثل 22.32% من رأسمال شركة أرامكس إلى شركة أبوظبي للموانئ».

كانت «القابضة» قد ذكرت في سبتمبر الماضي أنها تعتزم إدراج أبوظبي للموانئ في بورصة أبوظبي للأوراق المالية.

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