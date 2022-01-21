تفاهم بين «مصدر» ومصرف الإمارات للتنمية لاستكشاف آفاق القطاع المالي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مدينة «مصدر» مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي، والوجهة الرائدة للابتكار عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية. وقع مذكرة التفاهم عبدالله بالعلاء المدير التنفيذي لمدينة «مصدر»، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وسيتعاون الجانبان على استكشاف آفاق القطاع المالي، الذي يتمتع بأهمية وطنية قصوى، ودعمه عن طريق تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى العاملة فيه. وستعمل مدينة مصدر من خلال موظفيها على تشجيع الشركات على إنجاز أعمالها المصرفية المتعلقة بالتسجيل، عبر استخدام تطبيق مصرف الإمارات للتنمية، وذلك للاستفادة من تجربة المصرف السهلة وخدمات التمويل المخصصة، التي يقدمها لعملاء المنطقة الحرة في المدينة. كما سيحرص الجانبان على مساعدة عملاء المنطقة الحرة بمدينة مصدر المرخّصين أو الراغبين بالحصول على الترخيص على فتح حساب لدى مصرف الإمارات للتنمية.

مستقبل

وقال عبدالله بالعلاء: «تعد مدينة مصدر مجمع البحث والتطوير المعتمد الوحيد في أبوظبي، وتعمل على رسم ملامح القطاعات المستقبلية المستدامة وتطويرها، ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز الابتكار على مستوى الدولة، من خلال تسهيل إنجاز العمليات المالية ومواصلة جهودنا لتطوير أحدث التقنيات والابتكارات في مدينة مصدر، إذ تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة أبوظبي على استقطاب الشركات والمبتكرين من حول العالم، واحتضان القطاعات المستقبلية فيها وتطويرها وتنميتها».vوأضاف: «تستفيد ما يزيد على ألف شركة من منظومة مدينة مصدر للتعليم والتوجيه والتطوير التقني والتواصل، مما يجعلها منصة استراتيجية لترسيخ أعمال الشركات، وتنمية أعمالها الحالية، وتعزيز استثمارها في قطاعات جديدة، كما تسهم هذه المذكرة في تسهيل الخدمات المصرفية والتمويل ضمن نموذج أعمالنا الحالي».

من جانبه قال أحمد محمد النقبي: «يلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً مهماً في تحفيز مساعي الدولة لتطوير قطاعات رئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا المتطورة، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتقنياتها، انسجاماً مع استراتيجيتنا المحدثة، التي أطلقناها في العام 2021».

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