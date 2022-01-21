«اتصالات» تطلق منصة خدمات تأمين رقمية بالإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «اتصالات»، إطلاق خدمة التأمين السهل (Easy Insurance)، وهي منصة رقمية جديدة، تتيح للعملاء مجموعة من خدمات التأمين الرقمية، وإصدار وثائق التأمين بصورة فورية.

وترتكز الخدمة على شراكات مثمرة، مع كبرى شركات التأمين المحلية والعالمية، وهي متوفرة لكافة المستخدمين، بما فيهم المشتركين وغير المشتركين في خدمات «اتصالات»، حيث يمكن الوصول إليها، والاستفادة منها بطريقة سلسة، عبر قنوات «اتصالات» الرقمية، أو تطبيق My Etisalat UAE، أو الموقع الإلكتروني etisalat.ae.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: يهدف إطلاق الخدمة، إلى توفير حقبة جديدة من عروض التأمين في الدولة، ما يمنح العملاء المرونة التامة لاختيار وثيقة التأمين التي تناسب احتياجاتهم، وتخصيصها بأكثر الطرق الملائمة، وبأسعار مناسبة، تبدأ من 25 درهماً أسبوعياً. وتشكل هذه المنصة نموذجاً فريداً للارتقاء بخدمات التأمين التقليدية، وضمان الانتقال الآمن والسلس نحو مجتمع رقمي متكامل، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات.

وتسببت جائحة كوفيد 19، في تغيير أنماط تعاملات العملاء، الذين أصبحوا يفضلون إجراء جميع تعاملات الشراء الخاصة بهم عبر الإنترنت، في ظل تحول معظم الجهات إلى توفير خدماتها ومنتجاتها عبر المنصات الرقمية. وتهدف «اتصالات» مع شركائها في قطاع التأمين، إلى تلبية المتطلبات المتزايدة في القطاع، من خلال رقمنة رحلة شراء وثيقة التأمين، والوصول لها عبر التطبيق والموقع الإلكتروني الخاص بها.

وبفضل تبنيها لأحدث التقنيات العصرية، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة الذكية، ستسهم المنصة في تمكين العملاء في الإمارات، من الحصول على خدمات التأمين الصحي وتأمين المركبات، وتأمين السفر بشكلٍ فوري، وبكل سهولة وسلاسة. ويُعد البرنامج امتداداً لعروض التأمين الحالية لـ «اتصالات»، مثل التأمين على الأجهزة والحماية المنزلية، وخدمة «تكافل» ضد الحوادث، بدءاً من درهم واحد شهرياً.

وتشمل الخدمات التأمين الصحي للتغطية الأساسية والشاملة، والتأمين الشخصي وأفراد الأسرة والعمالة المنزلية، حسب اختيارهم ومتطلباتهم. كما يمكن لملّاك المركبات، الحصول على تأمين شامل أو ضد الغير لتسجيل المركبات الجديدة، أو تجديد التأمين الحالي.

وتتيح المنصة للعملاء الراغبين بزيارة الإمارات، أو الراغبين بالحصول على تأمين السفر للخارج، إمكانية شراء وثائق التأمين لأنفسهم وعائلاتهم أثناء رحلتهم إلى الخارج، مع التغطية الطبية للطوارئ لغاية 734,600 درهم (200 ألف دولار)، للرحلة الواحدة، أو الرحلات المتعددة سنوياً، عند شراء وثيقة التأمين قبل الرحلة للخارج، أو قبل زيارة الإمارات، وتشمل وثيقة تأمين السفر، تغطية نفقات العلاج لحالات كوفيد 19 للرحلات المحلية والدولية، بدءاً من 25 درهماً أسبوعياً.

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