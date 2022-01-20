غرفة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع «الرابطة النسائية الأوروبية»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع الرابطة النسائية الأوروبية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب، وذلك على هامش زيارة وفد من الرابطة لمقر الغرفة بهدف الاطلاع على مزايا الاستثمار بالشارقة والفرص الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ومجالاتها الحيوية بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً رائداً على مستوى المنطقة.

وقع المذكرة مؤخراً عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويوليا ستارك رئيسة الرابطة النسائية الأوروبية، بحضور محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وأعضاء الوفد المكون من 45 سيدة أعمال من مختلف القطاعات التجارية والصناعية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الغرفة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين وبين أعضاء الغرفتين، إلى جانب تبادل البيانات التجارية والإحصاءات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية لدى كل جانب.

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