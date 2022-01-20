«ريبورتاج العقارية» تضاعف مبيعاتها إلى 1.6 مليار درهم خلال 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت «ريبورتاج العقارية»، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، مبيعات تقارب 1.6 مليار درهم خلال عام 2021، مقابل مبيعات بقيمة 812 مليون درهم حققتها الشركة خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 100%.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن أداء الشركة خلال العام 2021 كان متميزاً، وهو ما يظهر في تضاعف مبيعات الشركة، ما يعكس قدرة «ريبورتاج» على مواكبة متغيرات السوق، ومرونتها في التكييف مع التحديات، مع مواصلة طرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات العملاء.

وأضاف أن ارتفاع المبيعات يؤكد تحسن النشاط بالسوق العقاري بالإمارات، وقدرته على تجاوز التحديات، لا سيما مع تواصل إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري، وإطلاق مشاريع الخمسين، بالتزامن مع تنظيم إكسبو 2020 دبي.

وأوضح سليمان أن «ريبورتاج العقارية» واصلت خلال العام الماضي طرح المشاريع الجديدة بأبوظبي ودبي، فضلاً عن الاستمرار في إطلاق العديد من العروض الجاذبة للمشترين.

وأضاف أن خلال العام 2021، كشفت «ريبورتاج العقارية» عن تطوير مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية جديدة، وكذلك مشروع «المارية فيستا 2»، الذي سيوفر 588 وحدة سكنية جديدة في جزيرة المارية بأبوظبي.

وتابع أن الشركة كشفت كذلك خلال العام الماضي أيضاً، عن إضافة وحدات جديدة بمشروع «ركان لوفتس»، الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، وذلك عقب انتهاء الشركة من بيع كامل وحدات المشروع، المزمع تسليمه العام الحالي.

ويضم مشروع «ركان لوفتس» نحو 654 فيلا سكنية، بينما يوفر برج «ركان» نحو 488 وحدة سكنية، تتوزع بين الأستوديوهات والشقق ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والثلاث.

وقال سليمان إن العام 2021 شهد من جانب آخر، إطلاق أول مشاريع «ريبورتاج العقارية» خارج الإمارات، مع طرحها لمشروع «مونتي نابوليوني» في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر، والذي سيتم تطويره بالتعاون مع شركة الأهلي صبور بمصر.

ويقام المشروع على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، كما يوفر المشروع تاون هاوس مبتكراً كامل التشطيب، بالإضافة إلى شقق بمساحات متميزة بدءاً من غرفة واحدة إلى 4 غرف بأعلى مستويات التشطيب الفاخر.

وأشار سليمان إلى أن استمرار ريبورتاج في تنفيذ كافة مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وهو ما ينعكس في الزيادة المستمرة بالمبيعات.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 755 فيلا.

وفي مصر، أطلقت «ريبورتاج العقارية» أخيراً مشروع «مونتي نابوليوني»، والذي سيقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية.

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