«فيتناميز فوديز» يدعم طاقمه بدبي بأرباح يوم رأس السنة القمرية

المصدر: دبي- البيان

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يدعو فيتناميز فوديز، المطعم الحائز على جوائز، عشّاق الطعام الفيتنامي الأصيل في دبي لتناول أشهى الوجبات يوم 31 يناير والتعبير عن شكرهم لجهود فريق عمل المطعم، حيث تخصص الوجهة العائلية الشهيرة جميع العائدات، باستثناء تكاليف الطعام، لموظفي المطعم البالغ عددهم 70 شخصاً بمناسبة رأس السنة القمرية الذي يتزامن مع آخر يوم من شهر يناير.

ويقيم المطعم المحلي هذا التقليد للعام الرابع على التوالي، حيث يشارك فيه فرعا المطعم في نخيل مول وتايم أوت ماركت دبي لأول مرة هذا العام.

ويجتمع أفراد الشعب الفيتنامي مع العائلة والأصدقاء للاحتفال برأس السنة القمرية على أمل بدء عامٍ جديدٍ حافل بالحظ الجيد والثروة. كما يقدم كبار أفراد العائلة لصغارها هدايا على شكل ظروف الهونج باو الحمراء التي تحتوي مبلغاً رمزياً من المال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أشارت ليلي هوا نغوين، صاحبة مطعم فيتناميز فوديز ورئيسة الطهاة فيه، إلى أن مبادرة هذا العام تحمل معنى مميزاً، حيث قالت: «أنا فخورة جداً بما حققه فريق العمل هذا العام. فقد واجهنا تحديات كبيرة على مدى العامين الماضيين، حالنا حال الجميع، لكنهم لم يتوانوا أبداً عن تقديم وجباتنا الفيتنامية الصحية والشهية لضيوف المطعم باحترافيةٍ عالية واهتمامٍ كبير. وأطلقنا مؤخراً فرعين جديدين في نخيل مول وتايم أوت ماركت دبي، إلى جانب فرعي أبراج بحيرات جميرا ووسط دبي، وأدعو جميع عملائنا المميزين للتفضل بزيارتنا في 31 يناير والمشاركة في التعبير عن امتنانهم لجهود فريق العمل».

ويمكن لروّاد المطعم وضيوفه الجدد المساهمة في هذه المبادرة من خلال تناول الطعام في أحد فروع فيتناميز فوديز الأربعة الموجودة في أبراج بحيرات جميرا ووسط دبي ونخيل مول وتايم أوت ماركت دبي أو التسجيل على طلبات توصيل الوجبات يوم 31 يناير. ويقدم المطعم في هذا اليوم قائمته المميزة من الأطايب الفيتنامية الأصيلة التي كانت وراء شهرته الكبيرة، والتي تضم حساء فو الشهير وتشكيلة من السلطات الطازجة والوجبات المميزة وسندويش بان مي، فضلاً عن أكثر من 17 خياراً طازجاً وغنياً من الأطباق النباتية. ومن المقرر أن تعود كامل أرباح هذا اليوم لصالح موظفي المطعم.

وافتتح فيتناميز فوديز أبوابه في أبراج بحيرات جميرا في يناير 2018، ووسع حضوره إلى برج فيستا وسط دبي وتايم أوت ماركت دبي ونخيل مول خلال السنوات الأربع الماضية، ليتحول إلى إحدى أبرز وجهات الطعام في دبي خلال وقتٍ قياسي، بفضل أطباقه الشهية والمحضرة من أجود المكونات الطازجة. ويشتهر فيتناميز فوديز بتقديم أطباق استثنائية من وحي الثقافة الغنية لمطبخ العاصمة الفيتنامية، حيث تصطحب النكهات العطرية الضيوف في رحلة إلى شوارع مدينة هو تشي منه الفيتنامية. ويقدم فيتناميز فوديز للضيوف أطباقاً لذيذةً من قائمته المميزة والطازجة، والتي تضم خياراتٍ واسعةٍ من المأكولات الصحية، والمناسبة لمتبعي نظام باليو أو النظام النباتي أو الڤيجان، إضافة إلى توفر الأطباق الخالية من الجلوتين ومشتقات الألبان.

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