«جونز ذا كروسر» يبتكر قوائم لذواقة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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بدأ عام الاهتمام بالجسم والروح لدى جونز ذا كروسر، المجموعة المهتمة بتقديم الأطباق الصحية والطازجة والتي ستستهلّ عام 2022 بقائمة جديدة ومبهرة من الأطباق والمشروبات الصحية واللذيذة للإفطار والغداء والتحلية خاصة بذواقة دبي، مع التأكيد على المكونات المحلية وتقديم الخيارات النباتية بمختلف أنواعها.

وجمعت تلك القائمة المميزة من الأطباق الصحية الشهية الوصفات سهلة الإعداد في المنزل مع أفكار مبتكرة للمكونات ونصائح لاستضافة الولائم وأفكار حول الاسترخاء واليوغا وغيرها الكثير في مجلة Body and Soul Lifestyle المؤلفة من 36 صفحة، والتي تحتفي بأطباق الذواقة في الحياة اليومية.

قائمة أطباق

لا تقتصر أطباق القائمة الجديدة Body and Soul على المذاق اللذيذ والخيارات الصحية فقط، فهي أيضاً تركّز على الاستدامة في الأطباق كذلك. ومن السهل الاستمتاع بالبدائل النباتية للأطباق بهدف تحقيق أثر إيجابي على صحتك وعلى البيئة.

فطبق الأوملت المبتكر، وهو أوملت الحمص النباتي والغني بالأعشاب المحلية الطازجة والكيل مع الفاصولياء العريضة وجواكامولي الأفوكادو والشمندر بالتوابل، إلى جانب مربى الطماطم والفلفل النباتي الشهي من جونز ذا كروسر. أما إن كنت ترغب بمذاق حلو وشهي، فبوسعك اختيار طبق ديفيدز بيرشر المكون من الكينوا والشوفان المنقوع في شاي الفاكهة T2 لمدة 8 ساعات مع الراوند وزبدة اللوز والكاكاو وكومبوت التوت وزبادي جوز الهند والفانيليا وعسل حتّا وبذور القرع مع جوز الهند المحمص.

وعلى مدى السنوات، كانت الفاصولياء المشوية المعدّة على طريقة جونز ذا كروسر الخاصة هي الطبق الجانبي الأكثر طلباً للإفطار. واستوحي طبق فاصولياء الماسالا من هذا الطبق المحبوب مع نكهة مميزة، حيث يعدّ من راجو الفاصولياء السوداء بالتوابل الخفيفة والأعشاب الطازجة والطماطم الكرزية المحلية وبهارات الماسالا وزبدة الكاشو المحمّص على قطعة خبز ساوردو طازجة.

أما طبق فيجان سبلايم فهو طبق رائع كما يشير اسمه! يجمع الطبق بين البطاطا الحلوة المشوية بنكهة جوز الهند مع الكيل المحلي الطازج ومخلل فجل مولي مع فطر المحار المحلي والشمندر المتبّل والأفوكادو وشرائح الخيار والكرانبيري وتتبيلة ببذور دوار الشمس.

وقد بحث طهاة جونز ذا كروسر في دولة الإمارات عن أفضل منتجي المحاصيل الزراعية ممن يهتمون بطريقة الزراعة ومذاق المنتجات وكيفية نقلها والعناية بها.

وفي طبق سي بريم إن بابيوت يستخدم سمك الدنيس من مزارع الأسماك في جبل علي بدبي، والمطهو بالبخار مع الثوم والأعشاب والبستو الطازج الخالي من منتجات الألبان، حيث يوضع في ورق الشواء المحكم ليفتح فقط عند تقديمه ويبدو كما لو كان هدية شهية للعشاء.

وتضم القائمة كذلك نوعين من الحلويات النباتية التي لا ينبغي تفويتها وهما فوندان الشوكولاته وطبق الحلويات الأسترالي الكلاسيكي سماشد بافلوفا.

مجلة جونز ذا كروسر

والمجلة الجديدة من جونز ذا كروسر تسلط الضوء على قائمة Body and Soul لموسم الربيع وتمنح رواد المطعم ومحبيه أفكاراً إبداعية حول المكونات المستخدمة في إعداد وطهي كل طبق. كما تتحدث المجلة عن عدد من المبدعين الذين يكرسون وقتهم ومهاراتهم لإعداد أطباق ومنتجات جونز ذا كروسر، إلى جانب تقديم النصائح حول الاسترخاء وحصص اليوغا على الشاطئ في جونز ذا كروسر وست بيتش، وقائمة بمواعيد حصص الطهي والدورات عبر الإنترنت.

في هذا السياق قال ينيب صديقي، الرئيس التنفيذي لعلامة جونز ذا كروسر: «مررنا بفترة صعبة على مدى 18 شهراً، وكان لدينا الكثير من الوقت للتفكير والتأمل قبل أن نخرج بفكرة Body and Soul التي تركز على تغذية الجسم والروح. سنجدد هذه القائمة كل ثلاثة أشهر، ونحن نعمل بالفعل على تطوير القائمة التالية وتحرير العدد المقبل من المجلة».

يذكر أن مجلة وقائمة Body and Soul من جونز ذا كروسر ستتجدد كل ثلاثة أشهر وتتوفر في جميع فروع جونز ذا كروسر اعتباراً من 5 يناير إلى 31 مارس 2022.

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