دبي تستضيف قمة حول مستقبل الاستثمارات في مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مكتب الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة الخاص إقامة النسخة الثانية من القمة الملكية للاستثمار، في23-24 يناير الجاري بفندق الريتز كارلتون «جي بي آر» بدبي، تحت شعار «مستقبل الاستثمارات في مجلس التعاون الخليجي».

ويشارك في هذه النسخة أكثر من 60 متحدثاً مع مشاركة 250 مسؤولاً رفيع المستوى، وستستضيف نقاشات حوارية هامة، إضافة إلى محادثات حصرية مع عدد من الرواد العالميين.

ومن المتحدثين الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية، محمد جمعة المشرخ، التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهانز هنريك كريستنسن مدير مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال.

وستتاح الفرصة لشركات مختارة لتقديم حلولها المبتكرة، مع التركيز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنية الصحة، والاستدامة والمزيد. وسيتم تقديم العروض إلى جمهور مختار من المستثمرين العالميين والمكاتب العائلية، بهدف إنشاء مشروع مشترك محتمل وخلق فرص توسع عالمية.

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