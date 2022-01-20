كهرباء الشارقة تستعرض استراتيجيتها في إعادة تدوير المياه الرمادية بأسبوع أبوظبي للاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في الجلسة الحوارية التي نظمها أسبوع أبوظبي للاستدامة بعنوان «أولويات إعادة استخدام المياه»، عدداً من المحاور الخاصة باستراتيجية الهيئة في مجال إدارة موارد المياه وأنظمة استخدامات المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والجهود التي تبذلها الهيئة لتلبية الطلب على المياه في إمارة الشارقة.

وتحدث المهندس عصام الملا مدير إدارة محطات المياه والتحلية، في كلمته خلال الجلسة عن الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة لتوفير احتياجات إمارة الشارقة من المياه العذبة وأهمية الإدارة المتكاملة للمياه وبرامج ترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستخدام الأمثل لضمان الاستدامة والمحافظة على البيئة، ومصادر المياه بالشارقة وأهمية التعاون والتنسيق للاستفادة من إعادة تدوير المياه الرمادية ومياه الصرف الصحي واستخدامها في ري المسطحات الخضراء وفي المباني والمبردات.

وطالب بضرورة التركيز على استثمار مياه الصرف الصحي والمياه الرمادية وعدم هدرها والتي تعتبر مياهاً محلاة ذات قيمة عالية وتحتاج فقط إلى معالجة ليتم إعادة استخدامها في العديد من الأغراض.

وتطرق خلال الجلسة إلى مفهوم ترشيد استهلاك المياه في إمارة الشارقة والذي تتبناه الهيئة ويتلخص في الاستخدام الاقتصادي الأمثل لإمدادات المياه واستغلال المياه بقدر الحاجة للأغراض المختلفة وإعادة تدوير المياه الرمادية، حيث يعتبر ترشيد استهلاك المياه من المواضيع الحيوية التي لا ينبغي تجاهلها وهي مسؤولياتنا جميعاً للحفاظ على الموارد الطبيعية وممارسة الأساليب الحضارية في التعامل مع المياه وتكييف عاداتنا اليومية مع الحلول العملية التي تقدمها الدراسات في هذا المجال للحد من زيادة كميات استهلاك المياه في كافة الأغراض.

وأكد أن استراتيجية الهيئة لترشيد المياه في إمارة الشارقة تستند بصورة أساسية على برامج توعية عامة وحملات ترشيد منتظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والملصقات والنشرات والكتيبات الإرشادية، وشدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في عالم التحلية وإعادة استخدام المياه، والمدن الذكية وشبكات المياه المستقبلية.

وتم خلال الجلسة مقارنة برامج الهيئة في استخدام مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير المياه مع البرامج التي تطبقها الجهات المختصة في سويسرا.

وأضاف المهندس عصام الملا أن مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين في مجالي الطاقة والمياه في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة ساهم في تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة، وبحث التحديات والحلول المقترحة للمواضيع المائية الإقليمية، ووفر منصة لتبادل الآراء والخبرات والاستفادة من الدروس والتجارب وبحث سبل تحقيق الأمن المائي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز