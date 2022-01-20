«فاردهمان ريالتي» تعين برياماني سفيرة لعلامتها التجارية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت شركة «فاردهمان ريالتي»، لإدارة الاستثمار العقاري والأصول في دولة الإمارات والتي أصبحت إسمًا راسخًا في صناعة العقارات مؤخراً بتوقيع عقد مع النجمة الهندية الشهيرة برياماني كسفيرة لعلامتها التجارية. وقد أفاد جيتين فاريا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «فاردهمان ريالتي» أن توقيع العقد مع النجمة الشهيرة يعكس الخطط المتنامية لشركة فاردهمان ريالتي.

وقالت برياماني:«تتمتع دبي بإمكانيات كبيرة في الاستثمار العقاري ويتجول المشتري القادم حديثاً إلى البلاد دائمًا للحصول على مشورة مفيدة جيدة. تعتبر العقارات ساحة استثمارية ضخمة وبالتالي فإن الأمر يتطلب الحصول على مشورة ونصيحة ملائمة. لقد علمني الارتباط مع شركة»فاردهمان ريالتي«بالقيم الأساسية للمؤسسة والأفراد المرتبطين بها. الأمر الذي ساعدني في الاختيار واتخاذ القرار الصحيح أثناء الاستثمار هنا في دبي. أحترم حقيقة أن الشركة كونها شركة من الجيل الأول فقد حققت تقدمًا غير عادي في وقت قصير جدًا.

وأضافت برياماني: بعد أن شاهدت الشفافية التي تتمتع بها فاردهمان ريالتي مع عملائها، أنا واثقة من أنهم سيقطعون شوطًا طويلاً وسيكون أمامهم مستقبل مشرق.

وتعكس الشركة في كثير من الجوانب القيمة التي أعتنقها بكثير من التبجيل والتقدير، تضمن النزاهة والمعرفة والخبرة التي يتمتع بها السيد جيتن فاريا وفريقه ،والثقة والتي تعد عاملاً رئيسيًا في إعداد خدمة العملاء.

لذلك من أجل استثمارك في دبي. فإن فاردهمان تعتبر المقر الأول الذي سوف تتوقف أمامه.

وأعرب جيتين فاريا عن سعادته بهذا الانتساب. إن برياماني هو اسم مشهور في الهند وكذلك خارج الهند، لقد أثبتت نفسها كممثلة ذات أدوار مثالية. نحن سعداء لأنها انضمت إلينا ونحن على ثقة من أن هذا الانتساب سوف يعود بالفائدة المتبادلة.

وتلتزم»فاردهمان ريالتي«حقًا بشعارها»أصولك هي شغلنا الشاغل «.»في العملية الحالية للعولمة على نطاق واسع، تدرك فاردهمان ريالتي أن تلبية متطلبات عملائنا أمر ضروري للغاية لنجاح مؤسستنا. يمكننا القول إن تجربتنا في الماضي تلعب دورًا مهمًا في سعينا لتقديم الأفضل لعملائنا. نحن الآن في بيئة سوق دائمة التغير. في مثل هذه الحالة، نعتقد اعتقادًا راسخًا أن «الثقة» هي العنصر الأساسي في إقناع المستثمرين باختيار خدماتنا عالية الجودة عندما يتعلق الأمر بالعقارات. وقد صرح السيد فاريا، «نحن نسلم تسليماً مطلقاً بأن»الثقة«يمكن أن تخلق»وضعًا مربحًا للجانبين) يؤدي إلى علاقة أعمق طويلة الأمد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز