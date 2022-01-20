«جلف كرافت» تحتفل بالذكرى العشرين على إنشاء مصنع قوارب جزر المالديف

المصدر: أم القيوين - البيان

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تحتفل شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، بالذكرى السنوية العشرين لإنشاء مصنعها في المالديف والتي كان لها دور محوري في تطوير شبكة النقل البحري في الجمهورية.

وتقوم الشركة بتزويد المالديف بما يقارب 80% من احتياجاتها من القوارب، بما فيها المخصصة للشرطة وخفر السواحل وخدمات الطوارئ والإسعاف والمنتجعات ووجهات الترفيه. وعبر تواجدها الراسخ في المالديف، تعمل الشركة حالياً على تطوير منشأة إنتاج جديدة مخصّصة لتصنيع السفن لاستخدامها في المحيط الهندي، مما يتيح لها مضاعفة عملياتها وطاقتها الإنتاجية في غضون 16 شهراً.

وفي مطلع عام 2021، فازت «جلف كرافت» بعقد من «شركة المالديف للنقل والمقاولات» MTCC لتصنيع أسطول من القوارب السريعة عالية الجودة، وستوفر القوارب السريعة الجديدة منظومة مواصلات فعّالة ومناسبة لكافة الجزر في جمهورية المالديف، حيث يمكنها استيعاب حتى 53 راكباً في الرحلة الواحدة لتربط بذلك بين العاصمة والجزر المجاورة. وسيجري تزويد القوارب بمعدات مخصصة للركاب المسافرين في حالات الطوارئ، لتتيح بذلك صعود النقالات وأصحاب الاحتياجات الخاصة بسهولة إليها. ويعد مشروع المواصلات العامة هذا واحداً من أكبر المشاريع التي ستسهم في الربط بين مختلف جزر المالديف عند اكتماله.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: «لطالما كانت حكومة المالديف وشعبها مصدر دعم متميزاً لشركة جلف كرافت منذ إنشاء مصنع القوارب لديها، الأمر الذي ساهم بدور محوري في مسيرتنا الحافلة بالنجاحات، وأغتنم هذه المناسبة للتعبير عن عميق امتناننا لحكومة المالديف على ثقتها بشركتنا لتنفيذ مشاريع ساهمت في دفع عجلة نمو البلاد على مدار الأعوام العشرين الماضية. فقد كانت المالديف أولى وجهاتنا العالمية، وفيها نجحنا ببناء قدرات متميزة بالاستفادة من الفرص التي توفرها البلاد لقطاعي النقل البحري والسياحة، ونأمل من خلال مضاعفة طاقتنا الإنتاجية وإطلاق منشأة التدريب الجديدة أن نسهم في خدمة المجتمع المحلي بشكل أفضل عبر توفير فرص عمل جديدة وتعزيز السياحة».

وكانت «جلف كرافت» قد أطلقت منشأتها في المالديف عبر مساحة تصنيع تمتد إلى 100 ألف قدم مربعة أنتجت خلالها القوارب الفاخرة والسريعة لنقل الركاب. وفي الوقت الراهن، تركز الشركة على توسيع عملياتها في جزر المالديف دعماً لاستراتيجية الحكومة في تعزيز نمو القطاع السياحي. ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم الشركة مضاعفة طاقتها الإنتاجية في البلاد ورد الجميل عبر تأسيس منشأة جديدة لتدريب القباطنة وأفراد الطاقم.

وفي العام الماضي، أعلنت الشركة عن عزمها على الاستثمار في مشروع «Gulf Lagoon» الاستراتيجي في المالديف، والذي سيضم منشأة تصنيع عصرية، ومرسى للبحارة والعاملين في صناعة القوارب واليخوت، ومدرسة بحرية لتدريب شباب المالديف ومنتجعاً والكثير غير ذلك.

وتأسست «جلف كرافت» في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1982 ويعمل لديها أكثر من 1000 موظف يتوزعون على منشآتها الثلاث في الإمارات وجزر المالديف، وتتمتع حالياً بقدرة تصنيعية تبلغ قرابة 200 قارب سنوياً. وقد نجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم، لتخدّم بذلك العملاء في جميع أنحاء العالم.

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