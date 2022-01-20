جاهزية كاملة لتنظيم النسخة الأولى من المعرض العربي الأول

المصدر: الشارقة- البيان

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أكد الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل، ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، استعداده الكامل لتنظيم أول نسخة من المعرض العربي الأول Arab Expo في يونيو بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز سبل التعاون البيني العربي، من خلال استشراف البرامج والمبادرات، التي من شأنها وضع أسس لاقتصاد عربي قوي ومستدام، عبر قطاع المعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول للعام 2022، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومحمود الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأشاد المدفع بجهود أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام، خلال الفترة الماضية، وحرصهم الدائم على التواصل المستمر عبر الاجتماعات الدورية والملتقيات غير العادية، التي من شأنها تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية، والتي تجسدت مؤخراً بإعلان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن دعمه الكامل للاتحاد، ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانته كمنصة اقتصادية تكاملية مشتركة، فضلاً عن توحيد الجهود العربية للخروج من التحديات، التي يواجهها قطاع المعارض العربي.

ودعا المدفع، كافة الدول الأعضاء إلى تسهيل كافة الإجراءات للجهات الراغبة في المشاركة بالنسخة الأولى من المعرض العربي الأول وتسريع الخطوات الإجرائية، مؤكداً أهمية الحدث في تحقيق أهداف الاتحاد الرامية إلى تنمية التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية، من خلال تطوير صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في البلدان العربية.

وأوضح محمود الجراح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن المصادقة على محضر الاجتماع السابق، إلى جانب المصادقة على عضوية الأردن في مجلس الإدارة، ومناقشة مقترح تنظيم معارض في كافة الدول العربية الأعضاء تحت مظلة الاتحاد وبرعايته ودعمه، والذي من شأنه تعزيز سـياحة المعـارض والمؤتمـرات وتقديم الدعم والمسـاندة لها والترويج لها عالمياً، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك، ومؤكداً أهمية دور الهيئات الحكومية الناظمة للقطاع، من خلال وجودها كمظلة وحاضنة لصناعة المعارض والمؤتمرات في جميع الدول العربية.

والاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية هو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويشارك في الاجتماعات والمؤتمرات، التي تعقد في نطاق جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية.

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