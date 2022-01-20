«مجموعة يلا» تعلن السحب الطوعي للقضية الجماعية المقامة ضدها بالولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، سحب الدعوى القضائية الجماعية المقامة ضد الشركة ومديرها التنفيذي طواعية من قبل الجهة الرئيسية المدعية في 12 يناير 2022 وبذلك تنتهي الدعوى المقامة ضد الشركة نهائياً في صالح الشركة.

و أقيمت الدعوى القضائية بسبب بعض تقارير البيع على المكشوف صادرة في مايو 2021 والتي تضمنت أخطاء عديدة وادعاءات مشوهة ومضللة وغير مدعمة بالأدلة بحق الشركة. ورغم دحض الادعاءات الواردة في تقارير البائعين على المكشوف علنًا من جانب مجموعة يلا، تم رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومديرها التنفيذي في الولايات المتحدة بناءً على هذه الادعاءات، وبدعوى أن الشركة انتهكت قواعد السوق وقوانين الأوراق المالية الأمريكية.

وأمرت المحكمة المختصة في الولايات المتحدة المدعين الرئيسيين ومحاميهم بدعم دعواهم بأدلة ووثائق حقيقية وتعديل شكواهم وفقاً لذلك وتقديمها من جديد بحلول 7 يناير 2022. ورغم منحهم الوقت الكافي، فشل المدعون ومحاموهم في إعادة تقديم الشكوى مع حلول الموعد النهائي الذي حددته المحكمة. ليقرر المدعون حينها ومحاموهم عدم الاستمرار في الدعوى وسحبها طواعية في 12 يناير، كما وافقوا على تحمل تكاليف القضية.

وبذلك، يمنع المدعون الرئيسيون من إعادة تقديم نفس الادعاءات ضد الشركة. وتم سحب جميع الدعاوى المقدمة ضد الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً، والذي تم اختياره كمدعى عليه في القضية. ووافقت المحكمة على سحب الدعوى طوعاً في 13 يناير وتم إغلاق ملف الدعوى بشكل نهائي.

وأكدت الشركة طوال فترة التقاضي أن الدعوى لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن قرار المدعين ومحاميهم بسحب جميع مطالباتهم طواعية يؤكد صحة ما قالته الشركة منذ اللحظة الأولى بأن الادعاءات الواردة في تقارير البيع على المكشوف عارية عن الصحة تماماً.

وتأسست المجموعة في عام 2016 وتطورت بقوة لتصبح اليوم مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعتبر تطبيق «يلا» أحد أشهر تطبيقات المجموعة التي صممت خصيصاً لتناسب الثقافات المحلية لمجتمعات الشرق الأوسط، ويقدم التطبيق ميزات خاصة مثل غرف يلا للدردشة، وهي نسخة الكترونية افتراضية عن المجالس المحلية والمقاهي حيث يقضي المستخدمون أوقات فراغهم بصورة ممتعة وأحاديث ودية.

وتتناسب ميزة الدردشات الصوتية التي توفرها المجموعة مع عادات وتقاليد مجتمعات الشرق الأوسط إذا ما قورنت بمحادثات الفيديو، لاسيما وأن الشركة تسعى جاهدة للحفاظ على المساواة بين مستخدمي منصاتها لتشجيعهم على التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض بحرية تامة وبصورة مستمرة.

تطبيق

ويعد يلا لودو من أبرز تطبيقات الشركة، وهو تطبيق خاص بالهواتف المحمولة يضم نسخاً الكترونية من ألعاب الطاولة التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحظى مستخدمو التطبيق بميزة الدردشات الفورية داخل الألعاب وغرف لودو للدردشة. كما توفر تطبيقات يلا للهواتف المحمولة تجربة ممتعة لجميع المستخدمين وهذا ما يفسر النمو الكبير في قاعدة مستخدمي الشركة.

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