«أبوظبي الإسلامي» يحصل على جائزة «ذا آسيان بانكر» لأفضل منصة رقمية للشركات

المصدر: أبوظبي- البيان

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حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على جائزة أفضل منصة رقمية شاملة للشركات 2021 من مجلة «ذا آسيان بانكر»، خلال جوائز الشرق الأوسط وأفريقيا لتمويل المعاملات وجودة البنوك.

وتأتي الجائزة تكريماً لنجاح المصرف في تطبيق منظومة رقمية شاملة، تسمح بدمج بوابة الدفع مع المحفظة الرقمية لأحد عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي من الشركات، وتمكن هذه المبادرة المستخدمين النهائيين من تسديد المدفوعات مباشرة عبر بطاقتهم من خلال المنصة وتسهيل عملية التحصيل للعميل.

وقال مايكل غريغوري ديفيس الرئيس العالمي لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «من خلال تكييف المنصة الرقمية الشاملة للشركات وفقاً لمتطلبات عملائنا المتنوعة، وفّر مصرف أبوظبي الإسلامي حلاً سلساً وموحداً، من أجل تسهيل إعداد التقارير وتسوية ملايين المعاملات الآلية، ونحن فخورون بتعزيز مستويات الكفاءة، التي أدت إلى تحقيق الأرباح وتخفيض كبير في التكاليف بالنسبة لعملائنا علاوة على تحسين التجربة المصرفية الإجمالية لهم أيضاً».

وفي إطار رؤيته لأن يصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم، يستثمر مصرف أبوظبي الإسلامي في المنصات الرقمية، من أجل الاستفادة من القدرات والإمكانات المبتكرة لهذه الأدوات الرقمية خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. وتم تكريم جهود مصرف أبوظبي الإسلامي على نطاق واسع، وفي أكثر من مناسبة لتميزه في مجال الابتكار المصرفي، وقد حصل المصرف حديثاً على جائزة «أفضل مصرف رقمي إسلامي في العالم» من مجلة جلوبال فاينانس، وعلى المرتبة الأولى في الإمارات ضمن قائمة فوربس لأفضل المصارف في العالم.

وتقام جوائز تمويل المعاملات من مجلة «ذا آسيان بانكر» جوائز سنوياً للاحتفاء بريادة وتميز المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في مجالات الإدارة المالية والتمويل التجاري وتمويل سلاسل التوريد والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. وكان الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز أقيم مؤخراً، بمشاركة مؤسسات إقليمية بارزة، خضعت جميعها لتقييم صارم على مدار فترة استمرت أربعة أشهر لاختيار المرشحين للجوائز.

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