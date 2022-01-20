31 مليون زائر لـ«الغاليريا» في جزيرة الماريه خلال 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل الغاليريا في جزيرة الماريه، أكثر من 31 مليون زائر خلال 2021، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً من حيث نسبة الإقبال السنوية. ونجح المركز بالاستفادة من الزخم الكبير الذي شهدته أعمال المركز مع نهاية العام في تحقيق رقم قياسي آخر خلال الربع الرابع من العام، حيث استقبل أكثر من3.4 ملايين زائر خلال شهر ديسمبر، في أعلى نسبة إقبال شهرية يشهدها المركز حتى الآن.

وقال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة: «تؤكد نسب الإقبال القوية التي سجلها المركز خلال 2021 على المكانة الهامة التي يتمتع بها الغاليريا في جزيرة الماريه باعتباره وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية في إمارة أبوظبي. وهذا الأداء جاء نتيجة الجهود الحثيثة والمتواصلة لتوفير أفضل العروض والخدمات التي ترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات وآفاق جديدة، ونتطلع لمواصلة تطوير مجموعتنا من خيارات التجزئة العالمية التي تؤسس لتواجدها لأول مرة في أبوظبي والمنطقة خلال 2022 وما بعده.

ونتيجة التزامه المتواصل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن تسوق وترفيه صحية وآمنة ومريحة للجميع، حرص الزوار على مواصلة زيارة الغاليريا في جزيرة الماريه للاستمتاع بالعروض والحملات الترويجية والفعاليات الموسمية التي يستضيفها المركز على مدار العام، وشملت هذه الفعاليات العديد من التجارب المميزة مثل فعالية الطعام المميزة»عالم من النكهات)، والعديد من الأنشطة المميزة الأخرى التي استضافها المركز خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى حملة أزياء الخريف والشتاء المميزة، واحتفالات المركز بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الدولة، واحتفالية أرض العجائب الشتوية وغيرها من التجارب والعروض الفريدة.

وواصل المركز جهوده لإثراء خيارات التجزئة أمام الزوار وتعزيز مجموعته المتنوعة من المتاجر العالمية خلال 2021 والتي شملت افتتاح 85 متجراً وعلامة تجارية عالمية بالإضافة إلى العديد من مفاهيم التجزئة التي تؤسس لتواجدها لأول مرة في إمارة أبوظبي، مثل مركز ناشيونال جيوغرافيك ألتميت إكسبلورر، ومركز زيرو ليتنسي، وغيرها من التجارب الأخرى.

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