"الإمارات للألمنيوم" توظف أكثر من 100 شاب مواطن خلال 2021

المصدر: وام

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم عن توظيفها أكثر من 100 مواطن إماراتي خلال عام 2021، متوسط أعمارهم 24 سنة ويعمل حالياً حوالي 1200 مواطن إماراتي في الشركة وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.

وفي نهاية العام 2021، حافظت الشركة على معدل توطين الموظفين نسبته 40 % تقريباً. وبعد أن تم توطين عدد كبير من الوظائف ذات الياقات الزرقاء في الصناعات الثقيلة، تمتلك الشركة حالياً أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة كُبرى أُخرى. كما أن حوالي 40% من إجمالي 280 من المناصب العليا في الشركة يشغلها مواطنين إماراتيين.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم : "سعدنا بانضمام أكثر من 100 مواطن إماراتي إلى أسرة شركتنا في العام الماضي 2021، غالبيتهم من فئة الشباب ممن هم في مستهل حياتهم المهنية، ونأمل أن نساعد في تطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ونموهم المهني لعقودٍ قادمة".

وأضاف: " تُركز الشركة على التوطين منذ أكثر من 40 عاما، كما تهدف إلى بناء قاعدة من المواهب والإمكانات الشابة من أجل مستقبلنا ومن أجل المساهمة في تنمية اقتصاد دولة الإمارات ".

جدير بالذكر أنه في العام 2021، نجحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في توظيف 18 مواطنا إماراتيا في برنامج الخريجين الخاص بها، حيث يتلقى الخريجون الجامعيون 18 شهراً أو 24 شهراً من التدريب لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في الشركة.

وقد تم أيضاً توظيف حوالي 73 من الإماراتيين في عام 2021 في برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي تتفاوت مدتها على حسب الحاجة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، حيث تهدف إلى إعداد الشباب الإماراتي لتولي أدوار مهنية وتقنية في أقسام المصاهر ومحطات الطاقة التابعة للشركة.

كما دعمت الشركة برنامج التدريب الوطني "مشغّل مصهر" التابع لها والذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي. وتخرج حتى الآن أكثر من 5000 مواطن إماراتي من برامج التدريب الوطنية للشركة منذ بدايتها في عام 1982. وقد انضم حوالي 17 مواطناً إماراتياً من خريجي هذه البرامج إلى الشركة في عام 2021.

وفي إطار الدفعة الثانية من برنامج "التدريب من أجل العمل" الذي تمولّه شركة مبادلة للاستثمار، تولت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدريب وتطوير 40 مواطناً إماراتياً جديدا على مدار سنتين كاملتين، وسيتم منح المتدربين فرصة الانضمام إلى الشركة عند استكمالهم للبرنامج بنجاح.

كما تولي عمليات التوظيف والتطوير في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أولوية كبرى لدعم المرأة في مجال الصناعات الثقيلة، إذ توجد حالياً عضوتان في اللجنة التنفيذية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتوظف الشركة أكثر من 400 امرأة حول العالم، وتمثل الإناث ما نسبته 21% من الموظفين الإماراتيين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. كما تركز الشركة على توظيف الإناث والسعي في مسيرتهم المهنية وتطورهم الوظيفي، وقد وضعت الشركة هدفاً لزيادة نسبة عمل النساء في المناصب الإشرافية في جميع أنحاء الشركة إلى 25% بحلول العام 2025.

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