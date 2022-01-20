نفي إمكانية اختراق الجوال عبر إجراء أو استقبال المكالمات

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

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أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عدم إمكانية اختراق الهواتف المحمولة عن طريق المكالمات الهاتفية. وقالت الهيئة في إفادة أمس، إن الرسائل المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيحة، حيث لا توجد أي طريقة لاختراق الهاتف أو سرقة البيانات من خلال إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية.

يأتي ذلك بعدما ترددت في الآونة الأخيرة رسائل وفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحذر من عمليات نصب واحتيال من خلال مكالمات هاتفية يتم الطلب من خلالها بالضغط على الرقم 1 حال تلقي جرعات لقاح «كوفيد 19»، والرقم 2 حال عدم تلقيها، مشيرين إلى أنه عند الضغط على الرقم 1 يتم سرقة وسحب المعلومات من الهاتف، وهو ما نفته هيئة الاتصالات.

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