سوق أبوظبي الأفضل أداءً عربياً بمكاسب 19 ملياراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عزز سوق أبوظبي مكاسبه في ختام جلسة أمس، ليحقق أفضل أداء بين البورصات العربية بعدما ربح أكثر من 19 مليار درهم، وذلك بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك والاستثمار، فيما تماسك سوق دبي رغم هبوط الأسهم القيادية.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.57% ليغلق عند 8612.9 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات، فيما تماسك سوق دبي مع انخفاضه بنحو طفيف 0.29% ليصل إلى 3168 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار والاستثمار والبنوك والتأمين والخدمات.

ووفق رصد «البيان»، ارتفعت بورصة السعودية 0.54% وبورصة مسقط 0.53% وبورصة قطر 0.33% وبورصة البحرين 0.16%، فيما انخفضت بورصة مصر 1.36% وبورصة الكويت 0.01%.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.88 مليار درهم، منها 1.49 مليار في أبوظبي و386.8 مليوناً بدبي. وجرى تداول 370.25 مليون سهم، موزعة بواقع 206.6 ملايين في أبوظبي، و163.65 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 12777 صفقة.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع العقار 0.1% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.2% و«إعمار للتطوير» 0.46%، فيما صعد «ديار» 1.63%. ونزل قطاع البنوك 0.5% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.15%، فيما صعد «أملاك» 1% و«جي إف إتش» 0.78% واستقر «دبي الإسلامي». ونزل قطاع الاستثمار 0.3% . وزاد قطاع النقل 0.07% .

تصدر «إعمار العقارية» النشاط بسيولة 156.8 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 49.49 مليون درهم. وحقق «السلام السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 5.16%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 80.26 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك مع نمو «أبوظبي الأول» 3.92%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.4% و«أبوظبي التجاري» 0.8%. وفي قطاع الاستثمار ارتفع «العالمية القابضة» 1.18% و«إشراق» 2.68% و«الواحة كابيتال» 1.26% بينما انخفض «ملتيبلاي» 0.57% و«ألفا ظبي» 0.08%. ونما قطاع العقار. وتباين أداء أسهم قطاع الاتصالات.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 416.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 317.87 مليوناً. وحقق «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 10.38%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 45.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 12.53 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 62.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 62.8 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 12.5 مليوناً.

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