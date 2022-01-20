هزاع النعيمي يترأس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة لمدة 3 أعوام

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مجموعة دبي للجودة، للمرة الأولى في تاريخها، انتخابات مجلس الإدارة الجديد افتراضياً عبر شبكة الإنترنت، وأعلنت تولي الدكتور هزاع خلفان النعيمي رئاسة مجلس إدارة المجموعة لفترة 3 أعوام (من 2022 حتى 2024).

جاء ذلك خلال الاجتماع العام السنوي الافتراضي، حيث استعرضت سميرة محمد، المدير العام للمجموعة، المركز المالي عن السنة المالية 2021، وأبرزت إنجازات المجموعة التي حققها مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس حسن عُمر على مدار الأعوام الثلاثة السابقة، ومنها تعديل نهج واستراتيجية ورؤية المجموعة لتصبح الشريك الرائد في مجال الجودة والتميز والابتكار على مستوى المنطقة، والمضي نحو التحول الرقمي لكافة الأنشطة، حيث اعتمدت المجموعة التكنولوجيا الرقمية بنقل كافة المعاملات من النظام التقليدي إلى منصات البرامج السحابية عبر الإنترنت وتحويل المجموعة إلى منصة رقمية.

وتم تأسيس المجموعة في عام 1994، كمؤسسة غير ربحية تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة طيران الإمارات، بهدف تطوير وتعزيز التميز والجودة في الإمارات.

وفي ختام الاجتماع، تم الإعلان عن نتائج العملية الانتخابية، والتي نظمت افتراضياً عبر الإنترنت، وشمل تشكيل أعضاء مجلس الإدارة الجديد للفترة 2022 - 2024:

● الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، (المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي).

● أحمد عبد الكريم الفهيم، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، (نائب رئيس التجزئة وأفينيو مركز دبي المالي العالمي).

● سيف الشحي، الأمين العام للمجموعة، (المدير التنفيذي للمجموعة لخدمات الشركات، الصكوك الوطنية).

● مشعل النقبي، المدير المالي للمجموعة، (المدير المالي لشركة دبي للكابلات - دوكاب).

● عامر بن أحمد، عضو مجلس إدارة المجموعة، (المدير الإداري لشركة كنوف، الشرق الأوسط والهند).

● موسى خوري، عضو مجلس إدارة المجموعة، (نائب الرئيس لقسم التدقيق الشرعي الداخلي، بنك دبي الإسلامي).

● رحاب لوتاه، عضو مجلس إدارة المجموعة، (نائب الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية).

● عادل يوسف، عضو مجلس إدارة المجموعة، محلل أول، قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي للدراسات الاستراتيجية- أدنوك.

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