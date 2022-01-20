توقع ثبات حجم إصدارات الصكوك خلال 2022

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يظل حجم إصدارات الصكوك، في أحسن الأحوال، ثابتاً في عام 2022 في ظل انخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، وتراجع احتياجات التمويل لبعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي.

كما توقعت الوكالة أن تؤدي فترة ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق، إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية لبعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي.

وقالت الوكالة: في ظل قوة سوق العمل، وقراءات التضخم المتسارعة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزايد التوجيهات المستقبلية برفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نتوقع الآن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2022، حيث من المتوقع الإعلان عن أول زيادة في مايو. وهذا سيؤدي إلى زيادة مماثلة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي.

وفي عام 2021، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 147.4 مليار دولار مقابل 148.4 مليار دولار في عام 2020 تأتي الزيادة في إصدارات عام 2020 مقارنة بالأرقام الواردة في تقارير الوكالة السابقة من التغييرات في أسعار الصرف وارتفاع حجم الإصدارات في باكستان وإندونيسيا مقارنةً بحجم الإصدارات التي أعلن عنها سابقاً.

في العام الماضي، استفاد السوق من زيادة الإصدارات من القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وعادت عُمان أيضاً إلى السوق بعد إصدارها لسندت تقليدية في عام 2020، كما شهدت ماليزيا وتركيا ارتفاعاً في إصدارات الصكوك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز