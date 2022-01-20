خبراء يناقشون فرص ما بعد الجائحة بمنتدى الأعمال الآسيوي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خبراء تقنيون، خلال النسخة السادسة عشرة من الجلسات النقاشية لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي، الذي انعقد في المدينة الافتراضية للحدث، أن الباب مفتوح للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في فترة ما بعد الجائحة.

وشهدت الجلسات التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد ودبي العطاء، مشاركة كبار قادة التكنولوجيا في المنطقة، لمناقشة دور التكنولوجيا وأهمية التمويل والرقمنة والشمول. وفي حلقة نقاشية شارك به أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسونيا جوخال، الشريك المؤسس لشركة «فنتشر سوق» في الإمارات، تم التركيز على زيادة الشمول الرقمي. وقال النقبي: «كان من الضروري تغيير جميع عملياتنا، بما في ذلك القواعد واللوائح لتتماشى مع طريقة العمل الرقمية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز