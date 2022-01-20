ثاني محطات «براكة» تبدأ العمل خلال شهور

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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كشف محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إن ثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية ستبدأ العمل على المستوى التجاري خلال عدة شهور، وذلك في كلمته أمس على هامش الدورة الرابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام. وأضاف الحمادي أن محطات براكة تعد مصدراً مستداماً للطاقة في دولة الإمارات، حيث تقود حالياً أكبر الجهود من بين كافة القطاعات لخفض البصمة الكربونية في الدولة والعالم العربي، وتقوم بدور محوري في دعم التزام دولة الإمارات بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

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