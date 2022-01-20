الإمارات تستهدف 25 % من سوق الهيدروجين العالمي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» أن وزارة الطاقة والبنية التحتية لديها خطة واضحة تعمل على تنفيذها، وتستهدف أن تكون دولة الإمارات مصدرة للهيدروجين، سواء أكان الهيدروجين الأزرق أم المواد التي يتم إنتاجها باستخدام الأمونيا أو الهيدروجين الأخضر في المستقبل.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المزروعي على الأجنحة المشاركة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وقال: إن الوزارة أطلقت بالتعاون مع شركائها في مجال الكهرباء خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 3 مشاريع ومبادرات استراتيجية، وإن المشروع الأول يتمثل في العمل على إنشاء منصة لسوق الكهرباء في الدولة، والتي من شأنها أن تمكن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إجراء الدراسة الخاصة بالمشروع، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، والتي تمثل بداية لدخول دولة الإمارات سوق تصدير الكهرباء عالمياً.

وأوضح المزروعي أن الدولة تستهدف حصة سوقية لا تقل عن 25% في المستقبل من سوق الهيدروجين العالمي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في العديد من المشروعات. وأضاف إنه تم البدء في أكثر من مشروع مع القطاع الخاص، وفي أكثر من قطاع منها القطاعات الصناعية أو قطاعات الوقود.

منتج اقتصادي

وقال: «قادرون على مواجهة جميع التحديات بفضل دعم القيادة الرشيدة بهدف الوصول إلى منتج اقتصادي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ خطة الوزارة لتصدير الهيدروجين».

وأضاف المزروعي إن دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر «COP26» قدمت خريطة طريق للهيدروجين، وأعرب المزروعي عن سعادته بالمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة والحضور المتميز من العديد من الشركات العالمية والمحلية.

تكريم

وكرّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الفائزين بجائزة الإمارات لإzدارة الطاقة، النسخة المحلية لجائزة الريادة في إدارة الطاقة العالمية المنبثقة من المؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، حيث تعد الإمارات عضواً فيه، وهي الجائزة التي تُمنح للجهات والمؤسسات التي تحقق إنجازات لافتة في قطاع الطاقة المستدامة. وكرّم وزير الطاقة والبنية التحتية بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة تبريد، إضافة إلى شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) بجائزة الإمارات لإدارة الطاقة، وذلك تقديراً للإنجازات التي تحققت في مجال تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الطاقة والحصول على شهادة الآيزو 50001، وإيجاد حلول مبتكرة لكفاءة الطاقة والطاقة البديلة.

وقال معاليه: «لدينا في الإمارات جهود جبارة في إدارة الطلب على الطاقة وخفضها، وهو ما يمثل مستهدفاً رئيساً للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، وواصلنا في وزارة الطاقة والبنية التحتية مساعينا لتحقيق مستهدفات الدولة، من خلال إطلاقنا، أخيراً، البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم ثلاثة قطاعات مُستهلِكة للطاقة وهي النقل والصناعة والبناء بنسبة 40%، بالاعتماد على أعلى المعايير العالمية، وضمن حملة وطنية هي الأكبر من نوعها».

لا قلق بشأن توقعات سعر النفط

ورداً على سؤال عن توقعات المحللين بأن أسعار النفط ستتجاوز 100 دولار للبرميل، أكد سهيل المزروعي أنه لا يشعر بالقلق «فيما يتعلق بالأجل القصير» .

وقال للصحافيين على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة: «لن أقدم أي توقع للسعر. سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً».

وتابع «لست قلقاً بشأن الوضع في الأجل القصير. يساورني القلق بشأن الأجل الطويل، إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار في الهيدروكربونات».

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