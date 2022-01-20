«تدوير» يوقع 4 عقود بـ 235 مليون درهم في ختام «إيكوويست 2022»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» عن توقيع أربعة عقود تشغيلية بقيمة 235 مليون درهم، جاء ذلك في ختام «إيكوويست 2022».

وتضمن ذلك عقد إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة والتحكم في مطامر النفايات الخاضعة للرقابة في مدينة العين ومنطقة الظفرة مع شركة الجبال الخضراء للخدمات البيئية وللنقليات لمدة ثلاث سنوات، وذلك لاستقبال وفرز وطمر النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية الصلبة المنتجة وفق المعايير البيئية المتبعة.

وواصل المركز ضمن جناحه في المعرض والمنتدى استقبال سمو الشيوخ ومسؤولي جهات حكومية وخاصة من داخل وخارج الدولة، ومن بينهم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومحمد عبدالله الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة بشرى عبدالله محمد الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية.

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