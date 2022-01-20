غرفة الشارقة تبحث تعزيز الشراكة مع إستونيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رفيع المستوى من إستونيا، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وآفاق دعمها وتطورها، بما يخدم بيئة الأعمال بين البلدين الصديقين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقتصادية الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال الغرفة إيفا ماريا ليميتيس وزيرة الخارجية في جمهورية إستونيا والوفد الدبلوماسي والتجاري المرافق لها، حيث كان في استقبالهم عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

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