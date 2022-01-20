تخريج الدفعة الثالثة من برنامج «غاية» للثقافة المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي افتراضياً؛ حفل تخريج لـ 157 مواطناً، شكلوا الدفعة الثالثة من برنامج «غاية» للثقافة المالية للعام 2021، وذلك ضمن محور «المشاركة المجتمعية» من هيئة «معاً» والرامي إلى معالجة التحديات الاجتماعية؛ من خلال تأمين فرص التطوع الهادف لتعزيز مستويات ثقافة الإدارة المالية لدى المواطنين الإماراتيين.

وشهد الحفل الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي؛ ورياض المبارك، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين؛ وسلامة العميمي، المدير العام لـهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»؛ وعبدالله العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات، ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي؛ وكريم رفاعي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد لندن للصيرفة والتمويل.

البرنامج

وانطلق برنامج غاية للثقافة المالية في عام 2020، بالشراكة بين «معاً» وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، وبدعم من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بهدف تعزيز الثقافة المالية باعتبارها أولوية اجتماعية رئيسية، وفقاً للأولويات الاجتماعية الرئيسية، التي حددتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وفقاً لنتائج استبيان جودة الحياة، وكان قد تم تكليف جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بإدارة برنامج «غاية».

وضمت الدفعة الثالثة مرشحين من هيئة الدعم الاجتماعي، الشريك الاستراتيجي لـ«معاً»، ومجموعة من المرشحين من ديوان ولي عهد أبوظبي، إضافة إلى مرشحين من أكاديمية أبوظبي الحكومية من موظفي حكومة أبوظبي. وشهد البرنامج منذ انطلاقه مشاركة نشطة من قبل 45 متطوعاً متخصصاً كمدربين في مجال المالية. وتقديراً لجهود المتطوعين المتخصصين، تم منحهم شارة مدرب «غاية» متطوع الافتراضية من معهد لندن للصيرفة والتمويل.

نتائج إيجابية

وقال الدكتور مغير الخييلي: نتطلع أن يسهم برنامج «غاية» في تحقيق نتائج إيجابية لتعزيز أواصر الترابط المجتمعي وتقويتها، وسيسهم هذا البرنامج بشكل مباشر إلى تعزيز المعرفة بالإدارة المالية، وترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية ورفد المشاركين بالخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، وذلك عبر توفير كافة الأساليب اللازمة لتعزيز مستوى المعرفة، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية بذكاء، وتمكينهم في مجال إدارة مواردهم المالية لتجنب الديون.

وقال رياض المبارك: سعداء للغاية بدعم هذه الرسالة النبيلة، التي كانت ثمرة جهود متواصلة وحثيثة عملت على تنفيذها هيئة معاً من خلال التعاون مع عدد من الجهات الاستراتيجية في الدولة للمساهمة في تحقيق النفع العام والرفاهية لأفراد المجتمع. والدعم جزء من الخطة الاستراتيجية للجمعية لرفع مستوى أفراد المجتمع حول الشؤون المالية.

إحداث فارق إيجابيوقالت سلامة العميمي: إن «غاية» يسهم في إحداث فارق إيجابي في حياة الأفراد، ويتم متابعة الخريجين لمدة 3، 6، و9 أشهر بعد التخرج، حيث تم الحصول على بيانات مهمة من الدفعة الأولى، التي تخرجت في مارس 2020، ولقد اتضح بعد مرور ستة أشهر من تخرج الدفعة الأولى أن غالبية مشتركي برنامج «غاية» أصبح بإمكانهم إدارة مواردهم المالية بشكل فعال، وقد تمكن 85 % من خريجي البرنامج في دورته الأولى من إدارة صعوبات مالية غير متوقعة بعد 3 أشهر من تخرجهم، بينما أعرب أكثر من 70% عن قدرتهم على ادخار أموالهم.

وقال عبدالله العامري: يسرنا التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية في تنفيذ برنامج «غاية»، الذي يُعد مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية، بما يتوافق مع جهود هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وقال حمد صياح المزروعي: برنامج «غاية» دليل إضافي على مدى الالتزام برؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبناء دولة تزوّد أبنائها بالمعرفة والمهارات وتساعدهم على تشكيل ملامح مستقبلهم، والتغلب على أي تحد قد يواجهونه. وتضاف شراكتنا في تصميم وتنفيذ برنامج «غاية» إلى جهودنا في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الرامية إلى تعزيز التبادل المعرفي ودعم مسيرة تحقيق التنمية الشاملة في أبوظبي والدولة ككل.

وهنأ كريم رفاعي الخريجين الجدد، وأعرب عن أمله في أن يستفيد المزيد من الإماراتيين في المستقبل من البرنامج بشكل مباشر وغير مباشر.

العيادة المالية

تتيح هيئة «معاً» لخريجي برنامج «غاية» إمكانية الوصول إلى العيادة المالية على مدار 12 أسبوعاً إضافياً، حيث يمكنهم العمل مع مستشارين مالين مرخصين لدعمهم في معالجة بعض المشكلات المالية، التي يواجهونها، ووضع خطة العمل معاً. وتمثل العيادة المالية فرصة للمشاركين لتطبيق ما تعلموه في العمل، بدعم من الخبراء الماليين.

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