تيم كلارك: فوجئنا ببدء تشغيل الجيل الخامس في المطارات الأمريكية

المصدر: دبي - سيد صالح

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قال سير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»: فوجئنا ببدء تشغيل الجيل الخامس من شبكات الاتصالات في بعض المطارات الأمريكية، وهي المطارات التي أصدرت الناقلة قراراً بتعليق رحلاتها إليها حتى إشعار آخر.

وأضاف كلارك في حديث لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «لم نكن على علم بهذا الأمر حتى صباح أول من أمس (الثلاثاء)، وتبين لنا أنه بلغ الحد الذي يمكنه أن يُلحق الضرر بسلامة تشغيل طائراتنا، وأيضاً كافة الطائرات من طراز بوينغ 777 التي تُشغلها ناقلات أخرى في رحلات من وإلى الولايات المتحدة أو داخلها».

واستطرد قائلاً: «بلغ الأمر ذروته، وكان المُشغلون في الولايات المُتحدة على علم به ربما بقدر يفوق قليلاً مما نعرفه. ولدينا دليل على وجود رسائل مكتوبة إلى وزير النقل الأمريكي يُنبه مجموعة المُشغلين إلى ما يمكن أن يحدث وعواقبه».

وتطرق كلارك إلى حيثيات اتخاذ قرار تعليق الرحلات، فقال: «نحن ندرك أن ثمة مشكلات تتعلق بالجيل الخامس ونعلم أن الجميع يحاولون إطلاق هذا الجيل، فهو في نهاية الأمر يُعد بمثابة المستقبل الرائع لكل ما قد يتعلق بالاتصالات والمعلومات. لم نكن مُدركين لحقيقة أن قوة الهوائيات التي تستقبل شارات اتصالات الجيل الخامس في الولايات المتحدة قد تضاعفت بالمقارنة مع أي مكان آخر. وعلاوة على ذلك، فلم نكن نُدرك أيضاً أن تركيب الهوائيات نفسها قد جرى بوضع رأسي بدلاً من وضع أفقي مائل قليلاً. وبناءً عليه، اتخذنا قرار التعليق لحين اتضاح الأمر لنا».

وعبر كلارك عن استغرابه وقال: «كان يجب أن يخبرهم أحدهم منذ فترة طويلة أن ذلك الأمر من شأنه أن يضر بسلامة تشغيل الطائرات في المُدن الكبرى، مع عواقب وخيمة إذا سُمح لهذا الأمر بالاستمرار. وأعتقد أن هذه الرسالة وصلت في مرحلة متأخرة للغاية. ولذا، كانت قرارات تعليق الرحلات».

وكانت «طيران الإمارات» قد أعلنت عن تعليق رحلاتها إلى عدد من الوجهات داخل الولايات المتحدة، وذكرت في تحديث لمسافريها أن تعليق الرحلات يسري اعتباراً من 19 من يناير 2022، وحتى إشعار آخر. وأفادت بأن الوجهات الأمريكية التي سيشملها قرار التعليق هي: مطارات «بوسطن»، «شيكاغو»، «دالاس فورت وورث»، «هيوستن»، «ميامي»، «نيوارك»، «أورلاندو»، «سان فرانسيسكو»، و«سياتل».

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