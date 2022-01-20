«الإمارات للشحن الجوي» تنال جائزة «شريك الطيران العالمي الآمن»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت شركة «الإمارات للشحن الجوي» على لقب «شريك الطيران العالمي الآمن» 2021 لنقل شحنات الأدوية الحساسة للحرارة من قبل «سكاي سِلْ» إحدى الشركات العالمية لتصنيع الحاويات المخصصة لنقل الأدوية الحساسة جواً.

وتأهلت الناقلة لهذه الجائزة اعتماداً على بيانات الشحن العالمية للمنتجات الدوائية لدى شركة «سكاي سِلْ»، التي صنفت شركات النقل الجوي وفقاً لعدد من المعايير، بما فيها ثبوت درجة حرارة أثناء النقل بين مجموعة من المصادر والوجهات.

وتعد الجائزة شاهداً على كفاءة البنية التحتية لمرافق «الإمارات للشحن الجوي» وقدراتها المخصصة لنقل المنتجات الدوائية والمحافظة على سلسلة تبريد متواصلة طوال مراحل عملية النقل الجوي. وكانت الناقلة قد استثمرت، على مدى السنوات الخمس الماضية، بشكل كبير في تطوير البنية التحتية المصممة لهذا الغرض في مركزها، والمعتمدة بموجب معايير الاتحاد الأوروبي لنقل وتوزيع الأدوية، وتعمل بالتعاون والتنسيق مع شركائها في المناولة الأرضية في أماكن منشأ ووجهات الأدوية الرئيسية في جميع أنحاء العالم لضمان تعزيز الحماية للمنتجات الدوائية الحساسة للحرارة. كما استثمرت طيران الإمارات في أسطول مخصص يتألف من أكثر من 50 حاوية مبرّدة Cool Dollys للوقاية من تأثير الحرارة على أرض المطار في دبي.

وتعمل «الإمارات للشحن الجوي» مع «سكاي سِلْ» منذ 2017 عندما أدخلت حاويات الشركة العالمية، التي يتم التحكم في درجة حرارتها، ضمن محفظتها من حلول الحاويات المقدمة لعملاء الأدوية.

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