«دبي باركس آند ريزورتس» تفتتح أحدث الألعاب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي باركس آند ريزورتس»، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية الرائدة، والتابعة لدبي القابضة، عن بدء استقبال الزوار بحلول عطلة نهاية الأسبوع، للاستمتاع بتجربة أول أفعوانية في العالم مستوحاة من أجواء سلسلة أفلام الحركة والإثارة «جون ويك» من إنتاج شركة «ليونزجيت»، بالإضافة إلى إطلاق الأفعوانية الدوّارة وحيدة العربة الأسرع في العالم، والمستلهمة من سلسلة أفلام الحركة «ناو يو سي مي»، ضمن منطقة «ليونزجيت» في «موشنجيت دبي».

كما تفتتح «دبي باركس آند ريزورتس» فندق ليجولاند الوحيد في المنطقة، الذي يوفر لجميع أفراد العائلة أوقاتاً متميزة، ويحول منتزه ليجولاند دبي إلى منتجع متكامل، يقدم مغامرات مستوحاة من عالم ليجو، بما فيها حديقة ليجولاند الترفيهية وحديقة ليجولاند المائية، و250 من الغرف ذات الطابع الخاص، والتي يمكن أن تتسع لعائلة مكونة خمسة أشخاص.

وينطلق قطار «جون ويك- أوبن كونتراكت» الأفعواني، الأول من نوعه في العالم والمستلهم من أجواء فيلم الحركة والإثارة «جون ويك»، بتسارع 2.8 على مسارٍ رُباعي الأبعاد بطول 310 أمتار وارتفاع يعادل مبنى من 10 طوابق. ويبدأ الزوار رحلتهم الشائقة من فندق كونتيننتال الشهير قبل الانطلاق في مغامراتهم الشيقة المفعمة بالحركة، والتي تُحاكي الأجواء الملحمية المشوقة لعالم «جون ويك»، أثناء استمتاعهم باندفاع القطار الأفعواني باتجاه الأمام والخلف على مسار رُباعي الأبعاد.

وتنطلق لعبة السيارة الأفعوانية الدوارة «ناو يو سي مي- هاي رولر»، ذات المركبة الواحدة والمستلهمة من سلسلة أفلام «ناو يو سي مي»، ليشعر الزوار وكأنهم وسط سباق ملحمي لخيول جامحة يتسابق فُرسانها لمُجابهة قوى الشر والإجرام. وتتيح الأفعوانية الدوارة الأسرع في العالم، بسرعة تصل حتى 70 كيلو متراً في الساعة، لركابها عيش أجواء الخدع البصرية المتقنة في الوقت الفعلي، من خلال سلسلة من التأثيرات البصرية، وألعاب الخفة، وتقنيات سرد القصص التفاعلية، وتمتد الأفعوانية على مسار بطول 500 متر، ويعادل ارتفاع منحدرها الأول مبنى من سبعة طوابق عدا عن تجربة المرور في نفق تحت الأرض والدوران في حلقات غير معكوسة.

وقال دينيس باسكال، المدير العام لمتنزه موشنجيت دبي: «تندرج موشنجيت دبي مع انطلاقة هذين القطارين الأفعوانين الفريدين من نوعهما على مستوى العالم في سجلات الأرقام القياسية لأقصى عدد من الأفعوانيات في منتزه واحد بالشرق الأوسط. ونتطلع لاستقبال عشاق التشويق والمغامرة من محبي فيلمي الحركة الشهيرين جون ويك وناو يو سي مي، للاستمتاع بتجربة اللعبتين المتميزتين».

من جانبها، قالت جينيفر براون، نائب الرئيس لشؤون التجارب العالمية الحية وبرامج الترفيه التفاعلية والقائمة على الموقع في منطقة ليونزجيت ضمن مُنتزه موشنجيت دبي: «تسهم التوسعة الجديدة عالمية المستوى لمنطقة ليونزجيت ضمن مُنتزه موشنجيت دبي في تحويلها إلى وجهة رائدة في المنطقة لتجارب المُغامرات المُفعمة بالإثارة والتشويق. ويتفرّد المنتزه لأول مرة في منح الزوار فرصة الاستمتاع بألعاب ركوب استثنائية مستوحاة من أجواء الحركة في سلسلة أفلام جون ويك، وأشهر المطاردات السريعة في سلسلة أفلام التشويق ناو يو سي مي».

ويعد فندق ليجولاند، الوحيد من نوعه في المنطقة المُستوحى من عالم ليجو، ليوفر لضيوفه مغامرات رائعة من موقعه بالقرب من حديقة ليجولاند الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية؛ مما يجعله الوجهة الأمثل لجميع أفراد العائلة مع 250 غرفة وجناح بطابع خاص بالكامل قادرة على استيعاب ثمانية ضيوف في الجناح وخمسة أفراد في الغرفة. ويمكن للآباء الباحثين عن تجربة مذهلة لأبنائهم حجز إقامة فندقية، ومنحهم فرصة الحصول على متعة لا تُضاهى مع التجارب المُستوحاة من عالم ليغو، بما يشمل وجبة الفطور الشهية، التي يقدمها مطعم بريكس فاميلي، وورش العمل الإبداعية والوصول إلى حديقة ليجولاند الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية وغيرها الكثير.

بدوره، قال راميش جانيسون، المدير العام لمنتجع ليجولاند دبي: «يسرنا في فندق ليجولاند تقديم مفهوم متميز وجديد كلياً في المنطقة مع استقبال العائلات الراغبة باستكشاف فندقنا الوحيد في المنطقة المستلهم من عالم ليجو، ومع تحول ليجولاند دبي إلى منتجع ليجولاند دبي فنحن نتطلع لمنح ضيوفنا عروضاً مميزة وشاملة من لحظة دخولهم الفندق وحتى خوضهم لأجمل المغامرات الشائقة في حديقتي ليجولاند الترفيهية والمائية».

وتحتضن دبي باركس آند ريزورتس أكثر من 100 لعبة ركوب عائلية مذهلة، والعديد من وجهات الجذب التي سجلت أرقاماً قياسية، بالإضافة إلى الأفعوانيات والعروض الترفيهية الحيّة، مع إمكانية مقابلة الشخصيات المفضلة، لتكون وجهة مثالية لاختبار تجارب لا تنُسى لزوارها من جميع أنحاء العالم وبمختلف الأعمار.

وتُعد دبي باركس آند ريزورتس الوجهة الترفيهية المتكاملة الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تتضمن ثلاثة منتزهات ترفيهية هي؛ موشنجيت دبي، وليجولاند دبي، وبوليوود باركس دبي، كما تضم حديقة ليجولاند المائية المميزة إلى جانب الفنادق الرائعة، وتجارب تناول الطعام الفريدة من نوعها.

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