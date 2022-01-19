غرفتا أبوظبي وزامبيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الأعمال وتشجيع الفرص الاستثمارية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة زامبيا، تهدف إلى إرساء أسس متينة تعزز من قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية لدى الجانبين.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الذي جرى بين هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، وعبد الله م المزروعي رئيس غرفة أبوظبي، في مقر برج الغرفة، وذلك بحضور الدكتور علي الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورشيد ميقاتي عضو مجلس الإدارة ومحمد المهيري مدير عام الغرفة، ومن الجانب الزامبي حضر الاجتماع وزير التجارة الزامبي والرئيس التنفيذي لمجلس تنمية الاستثمار في زامبيا، ورئيس غرفة تجارة وصناعة زامبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات تعزير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بيئتي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية زامبيا الصديقة، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة النظيفة.

وأكد فهاكيندي هيشيليما أن العلاقات التي تجمع الإمارات وزامبيا وطيدة وتمضي في تقدم مستمر، معرباً عن حرصه واهتمامه ببذل الكثير من الجهد لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إمارة أبوظبي وزامبيا، ومشيراً إلى وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعم الأعمال وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب عبدالله المزروعي بالرئيس الزامبي، متوجها له بالشكر لزيارته لغرفة أبوظبي، ومؤكدا أن الزيارة تعد مؤشراً إيجابياً ومهماً سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين أبوظبي وزامبيا وستفتح قنوات تواصل تزيد من حجم التبادل التجاري بين الجانبين. وأكد استعداد غرفة أبوظبي لتوفير جميع سبل الدعم اللازمة وتقديم كافة أشكال المساعدة التي تضمن استمرار ازدهار العلاقات بما يسهم في انتعاش فرص الأعمال بين المستثمرين في أبوظبي ونظرائهم في زامبيا.

وقع الاتفاقية عبدالله المزروعي رئيس غرفة أبوظبي، واتشابوكا كاويشا رئيس غرفة زامبيا. وتأتي أهمبة الاتفاقية من كونها تضع إطاراً عملياً وتحدد آليات واضحة ومدروسة تتيح لصناع القرار من الجانبين الفرصة لتطوير علاقات تجارية قوية بين الطرفين وتضع إجراءات تعاون من أجل تحقيق أهدافهما الاقتصادية. كما ستؤسس الاتفاقية علاقات استثمارية وتجارية راسخة بين قطاع الأعمال في أبوظبي وزامبيا، وذلك من خلال مساهمتها في تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها، وبما يسهم في توفير بيئة داعمة للأعمال، كما ستعمل الاتفاقية على تمكين إقامة شراكات ناجحة، والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية وزيارات الأعمال والأبحاث، واللقاءات والمؤتمرات، والدورات التدريبية، والمنتديات، والفعاليات التجارية والمشاركة في المعارض التي تعود بالفائدة والنفع المشترك على أعضاء الغرفتين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز