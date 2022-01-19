تعاون بين «الأنصاري للصرافة» و«فيزا» و«نتورك إنترناشيونال» للدفع عبر القنوات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الأنصاري للصرافة»، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها الاستراتيجي مع كل من شركة «فيزا»، الشركة العالمية الرائدة في المدفوعات الإلكترونية، وشركة «نتورك إنترناشيونال»، المزوّد الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتمكين حاملي بطاقات الخصم فيزا من تسديد رسوم خدمات إرسال الأموال بسلاسة عبر «تطبيق الأنصاري للصرافة للهاتف المحمول». ويمثل التعاون دفعة قوية لجهود «الأنصاري للصرافة» لتزويد عملائها بخدمات مالية مريحة وموثوقة وآمنة.

وبموجب هذه الشراكة مع شركة نتورك إنترناشيونال، سيتمكن عملاء الأنصاري للصرافة من استخدام بطاقات الخصم فيزا لإجراء معاملات تحويلاتهم المالية بسهولة عبر تطبيق الهاتف المحمول، ما يجعل الأنصاري للصرافة الشركة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تطلق خدمات فيزا «لمعاملة تمويل الحساب» (AFT). وتوفر الميزة الجديدة طريقة دفع بديلة موثوقة تضمن السهولة والسرعة في إرسال الأموال من دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي في «الأنصاري للصرافة»: «يندرج تعاوننا الاستراتيجي مع شركتي «فيزا» و«نتورك إنترناشيونال»، في إطار التزامنا المستمر بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لعملائنا، باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية. وتأتي الخطوة في الوقت الذي تشهد فيه توجهات المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في دولة الإمارات، تطوراً متسارعاً، ما يحتّم ضرورة توفير أفضل المنصات الرقمية وأكثرها موثوقية لإتمام المعاملات المالية، وهو ما نقوم به عبر تطبيقنا للهاتف المحمول».

وأضاف شهباز خان، المدير العام لشركة «فيزا» في دولة الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان: «يُسعدنا أن نتعاون مع «الأنصاري للصرافة» للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء في دولة الإمارات، وبالأخص فيما يتعلق بالحصول على حلول وخدمات لإرسال الأموال بطريقة أكثر أمناً وسلاسة. وبالاستفادة من خدمات «معاملة تمويل الحساب» (AFT) من «فيزا»، سيتمكن عملاء «الأنصاري للصرافة» الذين يحملون بطاقة خصم «فيزا» استخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم لتسديد رسوم معاملات التحويلات المالية من هواتفهم في الوقت الفعلي تقريباً، ووفق أعلى معايير الأمن والموثوقية».

من جانبه، قال أندرو كي، مدير عام - الاستحواذ في مجموعة «نتورك إنترناشيونال»: «بصفتنا شركة رائدة في مجال الدفع الرقمي، يسعدنا دعم مبادرة «الأنصاري للصرافة»، لتزويد حاملي بطاقات الخصم «فيزا» في دولة الإمارات بطريقة أكثر ملاءمة وسرعة لتحويل الأموال دولياً عبر تطبيق الهاتف المحمول. ويعتبر حلنا المتطور والآمن خياراً مثالياً لشركات الصرافة التي تتطلع إلى دفع التحول الرقمي على صعيد التحويلات المالية، مع الحفاظ على التكلفة المنخفضة. وفي ظل التوجه العالمي نحو تبني الطرق الرقمية على نطاق واسع في مختلف المجالات، فإننا نتطلع إلى دعم الشركات والمستهلكين في رحلتهم نحو تبني تقنيات الدفع الرقمي».

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