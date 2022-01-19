«تريدلنغ» توقع مذكرة تفاهم مع هتشيسون الموانئ عجمان

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «تريدلنغ» السوق الإلكترونية سريعة النمو، والتي تركز على التجارة بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم مع هتشيسون الموانئ عجمان، وتُتيح الاتفاقية فرصاً جديدة، من بينها إجراءات أسرع للتخليص الجمركي وتسليم الشحنات إلى شركات «تريدلنغ» على مستوى العالم واستيراد البضائع إلى الإمارات، من خلال استخدام مرافق هتشيسون الموانئ عجمان.

وقع الاتفاقية ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة «تريدلنغ»، وديفيد شين، الرئيس التنفيذي لشركة هتشيسون الموانئ عجمان، في مكاتب تريدلنغ بدبي. وتتولى هتشيسون الموانئ عجمان بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ إجراءات نقل شحنات تريدلنغ ومناولتها بشكل كامل من خلال مرافقها، وتقدم خدمات آمنة وفعالة لمناولة الشحنات الكبيرة الواردة إلى مستودعات تريدلنغ في دبي كوميرسيتي.

ويمكن للموردين من جميع أنحاء العالم الاستفادة من خدمات تريدلنغ الجديدة، من خلال شحن منتجاتهم وتخزينها مجاناً في مستودعاتها بشكل يضمن تسليمها بوقت أسرع إلى المشترين في الإمارات، وتؤدي هتشيسون الموانئ عجمان دوراً محورياً في إدارة المتطلبات اللوجستية عن طريق موانئ عجمان.

وقال ماريوس سيافولا: نعمل على بناء منظومة قوية بين الشركات، من خلال عقد اتفاقيات مماثلة لهذه الاتفاقية، ونواصل العمل على تحقيق هدفنا الرامي إلى أن نصبح أداة البحث والتوريد الرئيسية للمشترين في مختلف أنحاء المنطقة، وتعمل «تريدلنغ» على ضمان إجراء عمليات تجارية سلسة وموثوقة، وتقديم الخدمات اللوجستية والحلول المالية إلى عملائها.

وقال ديفيد شين: نتطلع إلى إقامة التعاون بين هتشيسون الموانئ عجمان و«تريدلنغ» لتقديم الخدمات الشاملة عبر سلسلة التوريد بأكملها، ونحن واثقون بأن هذا التعاون سيكون مفيداً ويعزز العلاقات التجارية للطرفين.

وتتيح منصة تريدلنغ للموردين في جميع أنحاء العالم إمكانية التواصل مع المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستفيد من التقنيات المتطورة لتحسين سلسلة التوريد، وتوفير القيمة الاقتصادية، والحد من المخاطر، وتتمتع تريدلنغ بأكثر من 100 ألف مشترٍ ومورّد مسجل على المنصة من أكثر من 55 دولة.

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