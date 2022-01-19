الاتحاد للطيران تطلق برنامج ولاء صديقاً للبيئة للمؤسسات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الاتحاد للطيران برنامج مكافآت صديقاً للبيئة للشركات والمؤسسات، لتسهيل تحقيق أهداف الاستدامة للشركاء من خلال تعويضات انبعاثات الكربون، الاستثمار في إنتاج وقود الطيران المستدام وتطبيق رسوم خضراء.

ويستهدف برنامج «الخيارات الواعية للمؤسسات» الشركات الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة، مع مكافآت وعروض خاصة استحدثت لدعم مبادرات البيئة والمجتمع والحوكمة وسلوك الموظفين. ويقدّم البرنامج مكافآت متعددة تعتمد على 4 ركائز أساسية في الاستدامة، وهي الاستثمار في الوقود المستدام للطيران، الرسوم البيئية، أميال الخيارات الواعية للمؤسسات وتعويضات الكربون.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: ركزنا كثيراً على ما يجب على الحكومات والمشرّعين فعله لمحاربة التغيير المناخي، لكن الحقيقة أننا بحاجة إلى مساعدة المؤسسات التي عليها بذل ما بوسعها من جهود لخفض بصمتها الكربونية لتكون قدوة للمستهلكين للعيش بأسلوب أكثر استدامة. وتحتاج جميع المؤسسات وموظفيها لقطاع النقل، إن كان للسفر أو لسلسلة التوريد. لذا فإن هدفنا من برنامج الخيارات الواعية للمؤسسات هو الاعتراف بهذه المؤسسات التي تتخذ التدابير الأكثر استدامة ومكافأتها.

ولاقى البرنامج الاستحسان لدى الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية التي سارعت إلى إقامة شراكات مع الاتحاد للطيران لإطلاق البرنامج، منها شركة سي دبليو تي، وهي من أكبر شركات إدارة الطيران في العالم، وشركة أكسانتشور. وقال باتريك أندرسن، المدير التجاري لشركة سي دبليو تي: نبحث دوماً عن حلول سفر أكثر مسؤولة بيئياً، لذا اخترنا إقامة شراكة مع الاتحاد للطيران لتعويض الكربون كونها مبادرة استثنائية.

تلتزم شركة أكسانتشور بالحد من الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2025 وتعمل مع زبائنها وشركائها حول العالم لتحقيق أهدافهم في الاستدامة. كما تضع الشركة قواعد وأساليب لسفر موظفيها، لتسمح لهم باتخاذ قرارات واعية وصديقة للبيئة، وقد أعربت عن حماسها للدخول في شراكة مع الاتحاد للطيران والمشاركة في مبادرة الاستدامة الرائدة هذه.

4 ركائز

وتم تصميم برنامج «الخيارات الواعية للمؤسسات» كمنصة مفتوحة يمكن تكييفها لتتلاءم مع احتياجات الشركات، حيث من الممكن تعديل المكافآت بالاستناد إلى واحدة من ركائز البرنامج الأربعة التالية:

- الاستثمار في الوقود المستدام للطيران: يعتبر من أهم مكونات المستقبل المستدام للطيران، مع إمكانية خفض حجم صافي الانبعاثات الكربونية بنسبة 80% منذ بداية التصنيع إلى الاستخدام. من خلال برنامج «الخيارات الواعية للمؤسسات»، ستتمكن المؤسسات الشريكة من شراء الوقود المستدام للطيران بالجملة مع الاتحاد للطيران، من خلال الخيارات الواعية للشركات، سيكون لدى الشركاء من الشركات القدرة على شراء وقود الطيران المستدام بكميات كبيرة مع الاتحاد، والذي سيتم اعتماده بالكامل واستخدامه للتعويض عن الانبعاثات الكربونية من النطاق 3.

- الرسوم البيئية: يمكن للشركات والمؤسسات أن تختار إضافة «الرسم البيئي» إلى تذاكر السفر لرحلات الأعمال، والذي يُستخدم لاحقاً في حلول تعويض الكربون، مثل الاستثمار في الوقود المستدام، زراعة أشجار القرم، إعادة التشجير أو مشاريع مجتمعية في أفريقيا. وسيقوم الرسم البيئي بالدفع الكلي أو الجزئي للانبعاثات الكربونية التي تنتج عن أسفار الموظفين في رحلات عمل، ويتم اعتماد هذه الاستثمارات بالكامل عند الإمكان للتخفيف من الانبعاثات الكربونية من النطاق 3 للمؤسسات والشركات.

- أميال الخيارات الواعية للمؤسسات: حين يسافر ضيوف الاتحاد الطيران في رحلات عمل ويكتسبون الأميال، ستقدّم الاتحاد الأميال إلى شركتهم كذلك. كما يمكن استخدام أميال الوعي المؤسسي لتعويض الانبعاثات الناتجة عن رحلات العمل، وفي النشاطات اليومية أو لشراء منتجات مستدامة في متجر مكافآت ضيف الاتحاد. كما ستقوم الاتحاد للطيران بمكافأة المؤسسات التي يختار موظفوها القيام بخيارات واعية في إطار برنامج ضيف الاتحاد.

- تعويضات الكربون يمكن استثمار نقاط الخيارات الواعية في أحد برامج الاتحاد لتعويض الكربون أو أي برنامج بيئي آخر يهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية على كل رحلة عمل على متن الاتحاد للطيران. وسيتم اعتماد هذه الحلول عند الإمكان للتخفيف من الانبعاثات الكربونية من النطاق 3 للمؤسسة المعنية إضافة إلى الانبعاثات الكربونية من النطاق 1 لشركة الاتحاد للطيران.

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