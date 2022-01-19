مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي يوقعان اتفاقية مبادلة عملات البلدين

المصدر: وام

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وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي التركي اليوم اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية.

ويبلغ حجم القيمة الأسمية لاتفاقية المبادلة 18 مليار درهم و64 مليار ليرة تركية.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون المالي والتجاري بين البلدين، وتسري مدتها إلى ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.

ووقع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي شهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى: "يعكس توقيع الاتفاقية مع البنك المركزي للجمهورية التركية حرص الدولتين على تعزيز التعاون الثنائي في المسائل المالية، ولا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية".

من جانبه، قال معالي البروفيسور شهاب قوجي أوغلو: "تؤكد اتفاقية المبادلة الموقعة التزام مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي التركي بتعزيز التجارة الثنائية بالعملات المحلية من أجل دفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولتينا الى الأمام".

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