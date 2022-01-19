سهيل المزروعي: لا قلق بشأن توقعات سعر النفط في الأجل القصير

المصدر: البيان، (رويترز)

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قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية اليوم (الأربعاء) إنه لا يشعر بالقلق "فيما يتعلق بالأجل القصير" رداً على سؤال عن توقعات المحللين بأن أسعار النفط ستتجاوز 100 دولار للبرميل.

وارتفع سعر عقد خام برنت القياسي 0.33 بالمئة اليوم (الأربعاء) إلى 87.76 دولار للبرميل، مع صعود النفط لليوم الرابع.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي للصحفيين على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة "لن أقدم أي توقع للسعر. سنواصل عملنا بزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا".

وتابع "لست قلقاً بشأن الوضع في الأجل القصير. يساورني القلق بشأن الأجل الطويل إذا كانت هناك دعوات بأنه لا يتعين علينا الاستثمار (في الهيدروكربونات)".

ويتوقع محللون إمدادات محدودة من الخام في 2022، مدفوعة بأسباب منها استمرار الطلب الأفضل من المتوقع رغم تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، إذ يتوقع البعض عودة السعر إلى 100 دولار للبرميل.

وقال المزروعي: إنه "ينبغي لكل الدول المنتجة وشركات النفط العالمية الاستثمار في الهيدروكربونات لضمان الانتقال السلس إلى الطاقة النظيفة".

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