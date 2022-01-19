تعديل في كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية في الدولة

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، قراراً بشأن تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2021.

وبحسب القرار، تقرر تعديل الجدول الخاص بالفئة الخامسة (الترتيب والمشورة) الوارد في الملحق الخاص بفئات الترخيص ومتطلباتها من الباب الثاني «الترخيص للأنشطة المالية واعتماد الوظائف» من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية.

ويكون التعديل على النحو التالي: «أي شخص اعتباري مؤسس داخل الدولة أو فرع شركة أجنبية مؤسسة بالدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 2.5 مليون درهم، وتكون الوظائف الرئيسية لترخيص الفئة مدير أو مسؤول الفئة ومسؤول امتثال ومسؤول إدارة المخاطر، على أن تكون الأنشطة المالية ضمن الفئة كل من الاستشارات المالية والمستشار المالي (مدير الإصدار) ومستشار الإدراج والتعريف والترويج».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز