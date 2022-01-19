توقعات باستمرار نمو الشركات الناشئة في الإمارات 2022

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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توقعت شركة «ماغنيت» أن يشهد قطاع الشركات الناشئة بالإمارات نمواً لا يتوقف في 2022، وذلك استناداً إلى الأداء الرائع الذي حققه القطاع بالدولة على مدار 2021، حيث تصدر القطاعات الاقتصادية بالدولة فيما يتعلق بصفقات الدولة، برغم التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأصدرت الشركة المُتخصصة في الدراسات المُتعلقة بالشركات الناشئة تقريراً بعنوان «تقرير ماغنيت لأسواق المشروعات الناشئة»، والذي ترصد فيه أداء القطاع على مدار العام الماضي وآفاقه المتوقعة في العام الجاري في مختلف الأسواق الناشئة حول العالم، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأفاد بأن المنطقة شهدت على مدار العام الماضي إجراء صفقات تمويل لمشروعات رأس المال المُجازف، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار، فيما يُعد رقماً قياسياً في تاريخ المنطقة. ويُقصد بمشروعات رأس المال المُجازف المشروعات التابعة لشركات ناشئة.

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