الإمارات تتصدر خليجياً في إرساء وإتمام المشروعات الإنشائية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدرت الإمارات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في كلٍ من إرساء عقود المشروعات الإنشائية الجديدة، وأيضاً إتمامها في 2021، حيث استأثرت بنسبة 40 % في كلٍ منهما، بحسب البيانات الواردة في إصدار من «بي إن سي بروجيكت جورنال»، الصادر عن «بي إن سي انتليجينس»، والتي تُعد أكبر قاعدة بيانات متخصصة في المشروعات الإنشائية على مستوى المنطقة.

وفي ما يخص المشروعات الإنشائية الجديدة التي جرى الإعلان عنها خليجياً في 2021، استأثرت الإمارات بنسبة 22 % منها.

وتوقع أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «اندستري نتوركس»، التي تُصدر قاعدة البيانات «بي إن سي انتليجينس»، أن العام الجديد سيشهد ثورة طاقة في المشروعات الإنشائية خليجياً، لزيادة نسبة مشروعات الطاقة ضمن المشروعات الإنشائية بمنطقة الخليج العربي.

وقال جدواني: «نُطلق على 2022 وصف «العام الأخضر»، لأن دول الخليج وبصفة خاصة الإمارات، تتبنى توجهاً رائداً صوب تحقيق الهدف المتمثل في اقتصاد مُحايد كربونياً. وتبدو المبادرات الخضراء بسبيلها، لأن تكون المُحرك الرئيس لحركة مشروعات التطوير بدول الخليج خلال الفترة المُقبلة».

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